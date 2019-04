Dievča prišlo do nemocnice s podozrením na obličkové kamene: O 3 hodiny sa jej život obrátil naruby

Pár z Louisiany nemal ani potuchy o tom, že čaká dieťa. Do nemocnice bola matka presunutá kvôli podozreniu na obličkové kamene, nakoniec zistila, že bude rodiť.

„Vedela som, že som tam dole niečo cítila, a neboli to obličkové kamene,“ priznáva prekvapená mamička Grace Mawn. Jej manžel ju doviedol do nemocnice 25. marca po večeri, ktorú mali so svojimi priateľmi. Nič netušiaca mamička tvrdí, že užívala antikoncepciu a ani menštruácia jej nemeškala. Navyše nepociťovala žiaden z typických problémov, ktoré sprevádzajú tehotenstvo.

„Necítila som žiaden pohyb. Nemala som žiadne divné chute, ani mi ráno nebývalo zle. Keď sa na to spätne pozerám, trochu som pribrala, no neboli to žiadne výrazné čísla, tak som si s tým hlavu nelámala.“

Keď však otec Bryson 26. marca o 3.03 hod. počul prvý plač svojej dcérky Micaely Grace, ostal v šoku. „Povedali, že je to dievčatko. Keď som ju počul plakať, hovoril som si jediné: ´Ako je to vôbec možné? Čo sa to deje?´“ dodáva novopečený otecko, ktorý na portáli GoFundMe spustil zbierku, ktorá im má pomôcť s neočakávaným prírastkom do rodiny. Dieťa sa zotavuje v nemocnici a nemá výraznejšie zdravotné problémy.