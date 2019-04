Návšteva Bratislavy vyjde poriadne draho: Veľký prehľad cien za parkovanie

Potvrdené! Primátor Matúš Vallo predstavil detaily pripravovanej jednotnej parkovacej politiky. Obyvatelia hlavného mesta zaplatia za jedno auto 49 eur, za druhé 150 eur a za tretie 500 eur ročne.

Návrh ešte musia schváliť poslanci mestského zastupiteľstva, plné spustenie parkovacieho systému očakáva magistrát asi o rok a pol. Dovtedy musí v spolupráci s ostatnými mestskými časťami doladiť detaily a nedostatky, ktorých je viac ako dosť. Kým doteraz problémy s parkovaním každá mestská časť v Bratislave riešila vo vlastnej réžii, od roku 2020 sa o to postará magistrát. Podľa primátora Valla zavedenie jednotnej parkovacej politiky v hlavnom meste je nutnosťou, keďže počet áut neustále rastie.

„Funguje to aj inde a predpokladáme pokles áut o pätinu, keďže tu bude parkovať menej nerezidentov,“ povedal na štvrtkovej tlačovej konferencii. Podľa neho následkom jeho opatrení budú ľudia žijúci mimo Bratislavy viac zvažovať, či sa im neoplatí nechať auto doma a cestovať MHD. „Bratislavčania si zas rozmyslia, či si kúpia ďalšie auto,“ doplnil. Nerezidenti, teda mimobratislavskí, ale aj obyvatelia z inej štvrte budú musieť v spoplatnených zónach zaplatiť od 0,5 do 2 € za hodinu parkovania.

„Platené zóny budú 4, podľa polohy, napríklad v Starom Meste bude poplatok najvyšší,“ upresnil Vallo. Rezidentské parkovanie sa dotkne asi pätiny obyvateľov. „Bude sa týkať zón, kde je najväčší problém s parkovaním a obsadenosť je viac ako 90 %,“ vysvetlil. Magistrát podľa neho nemá v úmysle na parkovacej politike zarábať a navrhované ceny sú porovnateľné s inými mestami. „Výnosy z poplatkov sa rozdelia medzi mestské časti a pôjdu na rozvoj infraštruktúry,“ dodal. V miestach, kde je problém s parkovaním, sa môžu použiť na výstavbu parkovacích domov. Zavedenie tohto návrhu bude postupné, spustiť ho majú v septembri 2020.

Ceny rezidentských kariet

1. Auto - 49 eur/rok

Ročné parkovanie vo vlastnej zóne

100 hodín parkovania ročne pre návštevy vo vlastnej zóne

2 hodiny parkovania denne v ostatných zónach

2. Auto - 150 eur/rok

Ročné parkovanie vo vlastnej zóne

3. Auto - 500 eur/rok

Auto vo vlastnej garáži, dvore - 10 eur/rok



150 hodín parkovania pre návštevy vo vlastnej zóne



2 hodiny parkovania denne v ostatných BA zónach



Abonentské parkovacie karty - 500 - 1 500 eur/rok



Podnikatelia a majitelia nehnuteľností na prenájom

Hodinová sadzba: 0,50 € - 2,00 €

Najčastejšie otázky a výšky poplatkov:

1. Bývam v prenajatom byte v centre mesta, kde nemám trvalý pobyt. Koľko ma vyjde parkovanie?

Majiteľ bytu vám môže kúpiť abonentskú kartu (500 - 1500 eur ročne podľa zóny)

Ak bývate v spoplatnenej zóne, za parkovanie budete platiť 0,5 - 2 €/ hod.

2. Parkujem vo vlastnej garáži, musím si kúpiť rezidentskú kartu?

Nie je vašou povinnosťou kúpiť si kartu, ak neparkujete na verejnom priestranstve.

Môžete zaplatiť 10 € ročne a získate 150 hodín ročne pre návštevy a 2 hodiny denne parkovania mimo zóny.

3. Akým spôsobom budú určené zóny, v ktorých sa bude za parkovanie platiť?



Určia ich mestské časti, platená bude asi pätina parkovacích miest v Bratislave, s vyťaženosťou viac ako 90 %.

4. Koľko budem platiť za hodinu parkovania mimo mojej zóny?

Ak máte rezidentskú kartu, máte nárok na dve hodiny parkovania denne zadarmo.

Po tomto čase budete platiť od 0,5 - 2 €/hod. podľa vyťaženosti zóny (cenu určia mestské časti).

5. Čo ak denne dochádzam autom do práce mimo mojej zóny, resp. nie som Bratislavčan?

Ak pracujete v spoplatnenej zóne, musíte platiť hodinovú sadzbu podľa zóny (0,5 - 2 €/hod.).

Môžete odstaviť auto na záchytnom parkovisku a do práce ísť verejnou dopravou.

6. Čo znamená pojem domácnosť a ako sa od toho odvíja cena parkovania?

Domácnosť tvoria všetky osoby, ktoré majú trvalý pobyt na jednej adrese.

Cena rezidentskej karty sa odvíja od počtu áut v jednej domácnosti.

7. Je možné, aby som dostal rezidentskú kartu v zóne, kde nemám trvalý pobyt?

Nie je to možné, rezidentskú kartu bez trvalého pobytu v inej zóne nedostanete.

Príklad:

Parkovanie v pracovnom týždni pre nerezidentov: max. sadzba za hodinu - 2 eurá denne spoplatnených 8 hodín parkovania

5 dní x 2 € x 8 hod. = 80 eur

Problémom sú Dlhé diely

Slavomír (51) z Michaloviec, býva v Petržalke

Bývam v Petržalke, ale viem, že Dlhé diely sú už roky tak preplnené, že ľudia sú navzájom dohodnutí, komu majú volať, aby sa dostali z parkovacieho miesta. Každá rodina tam má minimálne dve autá, pretože odtiaľto sa dostať autobusom je strašne zdĺhavé. Oni si to parkovanie zaplatia, ale nič sa nezmení, iba budú mať papier na to, že tam môžu stáť. Parkovacia politika nevyrieši parkovanie na Dlhých dieloch. Autá odtiaľ neubudnú.

Obmedzí to hlavne Bratislavčanov

Tibor (46) z Ružinova, býva vo Vrakuni

Som majiteľom dvoch áut. Jedným jazdím do práce, druhé mám zaparkované vo svojej garáži vedľa rodinného domu a využívam ho sporadicky. Nerozumiem, prečo by som mal platiť za parkovanie len preto, že chodím s autom do práce. V Starom Meste je to odpostatnené, ale v okrajových častiach by to malo fungovať ako napríklad v Prahe, že môžem parkovať ako rezident tam, kde bývam. Toto mi príde skôr ako obmedzovanie Bratislavčanov. Privítal by som parkovanie bez limitu aspoň v nejakých zónach.

Problém pre mamičky s deťmi

Darina (31) so synmi Viliamom (3) a Jakubkom (1)

Máme dve autá. Keby sa u nás mal niekto vzdať auta, tak jednoznačne manžel. Ja auto využívam nonstop a hlavne pri deťoch je to nevyhnutnosť. Ja ich tam posadím a idem. Nie je to vôbec domyslené a neviem si predstaviť, ako to bude fungovať v praxi. V konečnom dôsledku je to super, ale nemyslím si, že cesta MHD mi prinesie nejakú úľavu.