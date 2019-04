Svetový úspech talentovaného potomka Shakespeara: Bratislavský školák Ryan hral s Ruskou filharmóniou

Hoci má len dvanásť, už teraz je z neho hudobný génius. Slovák s anglickým menom Ryan Martin Bradshaw dostal do vienka obrovský talent, ktorý mu umožňuje hrať po boku najväčších klavírnych virtuózov.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Chlapec, ktorý navštevuje jednu z najprestížnejších umeleckých škôl vo Viedni, má teraz na konte ďalšie úspechy. Prestížne ocenenia si odniesol z Dánska i Ruska. Ryan (12) zdedil talent po predkoch. Po otcovi mu koluje v žilách krv anglického spisovateľa Williama Shakespeara. „Z mojej strany zase pochádzal známy slovenský herec Martin Gregor,“ prezradila mama Patrícia.

O chlapcovom nadaní však nemali do jeho 5 rokov ani tušenia. Objavila ho učiteľka v Britskej medzinárodnej škole. „Všimla si, že je fascinovaný číslami. Povedala nám, že by sme ho mali dať na klavír, lebo to ide ruka v ruke,“ prezradila. Po pár hodinách ich zavolala prekvapená učiteľka. Chlapec, ktorý nepoznal noty, dokázal odpozorovaním zahrať to, čo jeho starší spolužiaci trénovali roky. Dnes okrem iného študuje na prestížnej umeleckej škole vo Viedni.

Tri ceny

Talentovaný Ryan po súťažiach v Rakúsku či Holandsku šiel v marci vyskúšať šťastie aj na Medzinárodnú klavírnu súťaž v dánskom Aarhuse, ktorá patrí k najväčším vo svete. Z krajiny si odnášal až 3 ocenenia. Ako najmladší účastník vo svojej kategórii získal druhé miesto, udelili mu cenu za najlepšie predvedenie skladby Carla Nielsena a cenu publika, ktorú organizátori udeľujú spoločne pre súťažiacich v oboch kategóriách. Prvýkrát v histórii súťaže ju dostal zahraničný klavirista!

Chopin s filharmóniou

Nasledovala aprílová hlavná súťaž v Moskve, kam sa súťažiaci mohli dostať len cez náročné predkolá. Z vyše 300 uchádzačov vybrali 24 najlepších vrátane Ryana, ktorý sa prebojoval až do finále. V známej Svetlanovskej sále odohral klavírny koncert od Chopina s Ruskou filharmóniou. Aj tu sa stal víťazom vo svojej kategórii. Okrem tzv. discovery prize dostal cenu Vladimira Spivakova a tiež cenu Medzinárodného domu hudby v Moskve. Ryan však zostáva najmä žiakom bratislavskej ZUŠ Jána Albrechta, kde sa pripravuje na niekoľko školských koncertov.

Najväčšie ocenenia

2017 - Klavírna súťaž Bélu Bartóka v Grazi, v Rakúsku - 1. miesto

2018 - Klavírna súťaž Franza Liszta vo Weimare v Nemecku - 3. miesto

2018 - Klavírna súťaž v Enschede v Holandsku, 2. miesto, 1. cena nebola udelená

2019 - Klavírna súťaž v Aarhause, Dánsko - 2. miesto vo svojej kategórii a ďalšie 2 ceny

2019 - Súťaž Vladimira Kraineva v Moskve - Cena Vladimira Spivakova, discovery prize, cena Medzinárodného domu hudby v Moskve