Emocionálna horská dráha Mórovej v šou 2 na 1: Prekvapivé stretnutie, pri ktorom neudržala slzy

Plná emócií! V stredu večer sa na obrazovkách televízie Markíza objavila herečka Diana Mórová (47), ktorá bola hosťom v relácii 2 na 1. Okrem prekonávania jednotlivých úloh sa však musela Diana popasovať aj s návalom emócií.

Umelkyňa totiž netušila, že v publiku sa okrem jej dobrých kamarátov objaví aj jej milovaný brat Ivan (51), ktorý v lete 2016 prekonal závažné problémy so srdcom. Mórová sa do šou 2 na 1 vybrala s tým, že je pripravená na všetko a nakrúcanie relácie považovala za ďalší pracovný deň. Keď sa však potom Diana pozrela z pódia, uvedomila si, že ju prišli podporiť nielen dobrí kamaráti, ale aj osoba, ktorá je jej srdcu veľmi blízka.

Pri predstavovaní svojich kamarátov totiž prišlo aj na jej brata Ivana, ktorý herečku obral nielen o slová, ale dohnal ju až k plaču. „Keď vám urobia také prekvapenia a týka sa to vašich najbližších, každého to nejako dostane,“ prezradila pre Nový Čas umelkyňa. Tá prežila vskutku chvíle vyrážajúce dych, na ktoré tak skoro určite nezabudne.

„Zrazu som ich tam všetkých videla a bolo to veľmi... Také neopísateľné, nedosiahnuteľný darček, že konečne niekto pre mňa urobil také prekvapenie, ktoré ma chytilo za srdce,“ uzavrela Mórová. Pre Dianu je jej brat o to vzácnejší, že v lete roku 2016 prekonal vážne ochorenie srdca, keď mu praskla aorta a rodina bola pripravená aj na to najhoršie.