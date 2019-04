Je ako monštrum: Chára bude hrať do päťdesiatky, žartujú spoluhráči

Len päť hokejistov zo súčasného kádra Bostonu Bruins si pamätá, ako Zdeno Chára v roku 2011 triumfálne zdvihol nad hlavu Stanleyho pohár.

Okrem 42-ročného Cháru vstúpia do bojov o ďalší Stanley Cup v drese s logom medveďa aj ďalší štyria pamätníci - útočníci Patrice Bergeron (33), David Krejčí (32), Brad Marchand (30) a brankár Tuukka Rask (31). Prvý zápas štvrťfinále Východnej konferencie čaká na Bruins vo štvrtok doma proti Torontu Maple Leafs.

"Nezaujíma ma minulosť, žijem prítomnosťou. V nej teraz korčuľujem," povedal Zdeno Chára. V práve skončenej základnej časti odohral dlhodobo "železný muž" NHL iba 62 z 82 zápasov, v novembri a decembri pauzoval šesť týždňov pre problémy s ľavým kolenom. To však nič nemení na tom, že na svoje 14. play-off v zámorskej profikariére je dobre pripravený. "Každá séria play-off je odlišná a vždy platí, že proti sebe nastupujú kvalitné tímy. Ani teraz to nebude pre nás ľahké. Samozrejme, skúsenosti sa dajú využiť v určitých prípadoch. Čo je pre všetky série play-off spoločné, je to, že prinášajú vzrušenie z hokeja," skonštatoval Chára pre zámorské médiá v šatni Bruins.

Chára nedávno predĺžil zmluvu s Bostonom o ďalší rok. Aj preto Marchand pobavene odpovedal na otázku, či sa on a jeho spoluhráči pokúsia získať ďalší Stanleyho pohár pre svojho dlhoročného kapitána v súvislosti s jeho možným odchodom zo scény. "Hráči jeho typu to môžu potiahnuť do päťdesiatky. On je v dobrom slova zmysle monštrum. Hrá, trénuje a pripravuje sa tvrdšie ako ktokoľvek, koho som videl počas svojej kariéry. To je dôvod, prečo bude v budúcnosti v Sieni slávy NHL. On naozaj robí všetko preto, aby ešte mohol hrať," skonštatoval Marchand.

Jeden z mladých obrancov Bruins, 21-ročný Charlie McAvoy, si, naopak,myslí, že je dobré mať v tíme starších hráčov pre zvýšenie spoločnej motivácie. "Samozrejme, že si povieme: ´Poďme to vyhrať pre tých chlapov.´ Nadíde čas, keď sa naše mužstvo bude musieť zaobísť bez nich a zmeníme svoju tvár. Momentálne je však v nás čosi výnimočné, čo spája veteránov s mladými. Sme ako blízka rodina," vravel McAvoy.

Na Boston čaká v 1. kole play-off Toronto a "medvede" dlhodobo dobre vedia, ako chutia "javorové listy". Vlani ich vyradili na úvod play-off 4:3 na zápasy, hoci v rozhodujúcom siedmom súboji prehrávali po dvoch tretinách 3:4. Ešte viac si dovolili pred šiestimi rokmi, keď zvrátili osud 7. zápasu 1. kola zo stavu 1:4 na 5:4 po predĺžení.

Aj v základnej časti sezóny 2018/2019 bol Boston úspešnejší ako Toronto v pomere 3:1 na zápasy. To všetko sú však len štatistické barličky pre médiá a fanúšikov. "Nemyslím si, že čokoľvek z minulosti má vplyv na to, čo sa deje teraz. Preto nie je dôvod domnievať sa, že náš súper bude nejako ovplyvnený minulosťou. Ako to už býva, zajtra sa začne pre nás všetkých akoby nová sezóna," vyvrátil špekulácie o papierovom favoritovi bostonský 100-bodový hráč z tejto sezóny Marchand.