Do Verešovej manžela Volopicha sa obuli českí reportéri: Obvinenia budú mať tvrdú dohru!

Súdny spor s Českou televíziou?! Český podnikateľ a manžel slovenskej modelky Andrey Verešovej (38) Daniel Volopich (54) sa dostal do hľadáčika médií. V relácii 168 hodín ho totiž redaktor obvinil, že jeho advokátska kancelária v minulosti vymáhala od mladistvých osôb pohľadávky za jazdu načierno.

Volopich sa však proti týmto slovám tvrdo ohradil a dokonca Novému Času prezradil, že už proti Českej televízii pripravujú právne kroky. Volopich sa musí pasovať s následkami svojich údajných činov, ktoré sa mali podľa českých médií odohrať ešte v rokoch 2010 až 2013 v Plzni. Tam mala jeho advokátska kancelária AKVT riešiť vymáhanie pohľadávok za jazdu načierno v prostriedkoch MHD.

Od miestneho dopravného podniku mali odkupovať pokuty vo výške 1 000 českých korún (39,5 eura), ktoré následne odovzdali firme Marsa Limited, sídliacej na Panenských ostrovoch. Napriek tomu, že v relácii Českej televízie odznelo, že biznismen si na túto spoluprácu nepamätá, myseľ sa mu zrejme nakoniec vyjasnila a on vyšiel von s obhajobou. „Od nás všetky odporúčania boli, aby sa to od mladistvých nevymáhalo. Ani by sme to nerobili. Nemali sme také pohľadávky, ktoré by išli proti neplnoletým deťom,“ povedal v relácii 168 hodín Volopich.

Ten exkluzívne pre Nový Čas uviedol, že ide o lži, preto sa rozhodol so svojimi kolegami konať. „Zo strany Českej televízie ide o klamstvá a polopravdy, ktoré nie sú pravdivé a našu advokátsku kanceláriu poškodzujú. Pripravujeme proti nej dôrazné právne kroky,“ prezradil nám.