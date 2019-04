Veľký zvrat v prípade vraždy Jána Kuciaka: Strelcom mal byť Miroslav Marček!

V nitrianskej pobočke Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) vo štvrtok takmer šesť hodín vypočúvali Miroslava Marčeka, ktorý je obvinený z vraždy novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

Podľa informácií RTVS a aktuality.sk sa mal Miroslav Marček priznať, že práve on bol strelcom. Po výsluchu ho mala polícia odviezť do Veľkej Mače s Sládkovičova.

Na výsluchu boli prítomní aj obhajcovia ďalších obvinených v tomto prípade. Advokáti sa k priebehu výsluchu vyjadrovať nechceli. Obhajca Mariana Kočnera Marek Para iba potvrdil, že jeho klient aj naďalej trvá na svojej nevine. "Ja som ešte stále nebol v spise a nemám vedomosť o tom, či dnešný úkon bol vyžiadaný obvineným, alebo ho pán prokurátor alebo vyšetrovateľ nariadil sám zo svojej iniciatívy. K obsahu tohto výsluchu sa nebudem vyjadrovať, pretože už som sám pred časom napadol úniky zo spisu a nepovažujem za produktívne takto čiastkovať jednotlivé dôkazy a podsúvať ich bez súvislostí. Nebudem sa vyjadrovať aj preto, že ešte budú prebiehať ďalšie úkony," uviedol Para.

Obhajca Mariana Kočnera zdôraznil, že zatiaľ ako jediný z advokátov stále nemá možnosť nahliadnuť do spisu. "Komunikujem s ostatnými obhajcami veľmi sporo, nie sme v nejakom bližšom vzťahu. Oni prístup do spisu majú, čo vyplýva z toho, že oni už sú účastní na konaní dlhšie, zatiaľ čo ja iba krátko. Ale stále som sa nestotožnil s tým, prečo práve ja nemám prístup do spisu," skonštatoval.

Para zároveň opätovne spochybnil presvedčivosť dôkazov, na základe ktorých bol Marian Kočner z vraždy obvinený. "Pre mňa je podstatné dostať doplňujúce informácie k uzneseniu o vznesení obvinenia, nakoľko sú také závažné medzery v nadväznosti dôkazov a ich presvedčivosti, že to uznesenie sa mi javí ako nedôvodné a bez doplnenia informácií od pána vyšetrovateľa neviem sťažnosť voči tomuto uzneseniu odôvodniť v celom rozsahu," dodal Para.

Novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zavraždili 21. februára 2018 v ich dome vo Veľkej Mači výstrelmi z pištole kalibru 9 milimetrov. Obvinených je zatiaľ päť osôb. Okrem Aleny Zsuzsovej, ktorá mala za objednávku Kuciakovej vraždy zaplatiť, je to aj Tomáš Szabó, ktorý mal strieľať, Miroslav Marček, ktorý ho mal na miesto činu doviezť, Zoltán Andruskó ako sprostredkovateľ a Marian Kočner, ktorý si mal vraždu novinára objednať. Všetci obvinení sú vo väzbe.