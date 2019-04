Športový psychológ má jasno: Čo je za zlyhaniami Nitry proti Bystrici?

To sa len tak nevidí. Už 19 mesiacov čakajú hokejisti Nitry na víťazstvo nad Banskou Bystricou a v priebehu tohto dlhého obdobia jej podľahli v 16 zápasoch! Corgoni nezvládli ani úvod finálovej série play-off Tipsport ligy, v ktorej prehrávajú 0:2.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Zraneniami zdecimovaná Nitra predvádza vo finále dobré výkony, v úvodnom stretnutí dlho viedla, no napokon oba prehrala.„Nepovedali sme posledné slovo. Máme množstvo síl a Bystrica má s nami problémy, hoci má k dipsozícii päť zdravých útokov. Stále máme úsmev na tvári a tým, ako sa k tomu staviame, víťazstvo musí prísť. Máme svoj plán a je len škoda, že sme ho dvakrát nedokončili. Súper nás neprekvapil, azda len tým, že dvakrát zvíťazil. My sa s jeho hokejom vyrovnáme,“ hovorí odhodlane útočník Nitry Marek Slovák.Na mimoriadne pozitívnu vzájomnú štatistiku z pohľadu Banskej Bystrice sa jej hráči nespoliehajú. „uviedol pre TASR útočník úradujúceho majstra Mário Lunter.

Finálovú sériu play-off pozorne sleduje aj uznávaný športový psychológ Tomáš Gurský, ktorého sme požiadali o názor na negatívnu sériu Nitry s Banskou Bystricou. „Príčina série neúspechov má vždy viac aspektov a psychologický je jeden z nich. V prvom rade ide o taktiku tímu, ktorá súperovi nesedí. Keď sú neúspechy už opakované, väčšinou vznikne aj mentálna bariéra v mužstve, ktorú treba prekonať, no vždy v zhode s taktikou. Takže nielen mentálne pripraviť hráčov na zmenu, ale ju aj reálne vykonať v zápase. Musí sa teda trošku inak pripraviť na súpera, s ktorým dlhodobo prehráva. To platí v kolektívnych i individuálnych športoch. Na druhej strane sa hrá play-off, ktoré má iný rytmus, takže nemusí platiť to, čo v základnej časti. Tréner si môže dobre zanalyzovať nedostatky v hre a treba súpera niečím prekvapiť. Najdôležitejšie je konečne dosiahnuť víťazstvo a obzvlášť doma, čo najbližšie Nitru aj čaká. Ak to zvládne, séria bude opäť otvorená,“ uviedol Tomáš Gurský.

8. októbra 2017

Nitra – B. Bystrica 1:7

5. novembra 2017

B. Bystrica – Nitra 3:0

20. decembra 2017

Nitra – B. Bystrica 1:2

14. januára 2018

B. Bystrica – Nitra 6:3

11. februára 2018

Nitra – B. Bystrica 1:4

29. marca 2018

Nitra – B. Bystrica 1:2

30. marca 2018

Nitra – B. Bystrica 2:4

2. apríla 2018

B. Bystrica – Nitra 6:3

3. apríla 2018

B. Bystrica – Nitra 5:2

21. septembra 2018

B. Bystrica – Nitra 6:5

23. októbra 2018

Nitra – B. Bystrica 2:3

4. decembra 2018

B. Bystrica – Nitra 3:2 pp

30. decembra 2018

Nitra – B. Bystrica 3:6

1. februára 2019

B. Bystrica – Nitra 3:2

9. apríla 2019

B. Bystrica – Nitra 3:2 pp

10. apríla 2019

B. Bystrica – Nitra 3:1