Lešický si nedával servítku pred ústa: Ostré slová o cudzincoch v našej lige

Je ich u nás veľa, akurát alebo málo? Na tému počtu hráčov zo zahraničia v našich kolektívnych športoch sa vedú vášnivé diskusie. Voľný pohyb osôb odistil lavínu permanentných príchodov a odchodov.

Najmä náš futbalový trh začína byť presýtený cudzincami. Za posledných päť rokov stúpol ich počet v základných zostavách Fortuna ligy takmer o 100 percent. Z niekdajších 31 posielajú dnes tréneri na ihrisko v jednom kole až 60 legionárov.

Slovenské kluby neváhajú siahnuť ani po mladých neskúsených hráčoch. Hotoví futbalisti v zrelom veku totiž stoja viac peňazí a s výnimkou Slovana si ich môže málokto dovoliť. Tak do Fortuna ligy bez zábran prúdia začiatočníci z akadémií aj zvučných európskych klubov. Krátke hosťovanie im poslúži na rozohratie sa a po sezóne zvyčajne zmenia destináciu. Kolujú po kontinente, kým ich niekto neprichýli.

Nezvyšujú úroveň ligy

„Z tých, ktorí prídu k nám, prerazia možno dvaja-traja a dajú sa speňažiť,“ tvrdí tréner Milan Lešický. Podľa odborníka na mládežnícky futbal majú tieto pokusy svoju logiku. Je to parketa pre hráčskych agentov, ktorí vetria prestupové percentá. „Naša liga má istú kvalitu. Títo mladíci sú vďační za príležitosť zahrať si v nej. Problémom je, že nezvyšujú jej úroveň. A navyše zaberajú miesto našim mladým talentom. To je veľké negatívum.“

Vo Fortuna lige skúšajú šťastie členovia akadémií z Lazia Rím, Atalanty Bergamo, Anderlechtu Brusel či 20-násobného gréckeho majstra Panathinaikosu Atény. V tomto smere má špecifické postavenie Christián Herc. Kapitán slovenskej reprezentačnej dvadsaťjednotky je kmeňovým hráčom anglického Wolverhamptonu. Ten ho požičal na hosťovanie do Dunajskej Stredy. Na Žitnom ostrove pravidelne hráva, čím rastie jeho cena i šanca na návrat do prestížnej Premier League.

Lešický nerozumie, čo má náš klub z toho, keď hrá s cudzími hráčmi, ktorí nie sú ničím výnimoční. „Sú to nepotrební borci. Takých je na Západe kvantum. Napríklad Zlaté Moravce či iné menšie kluby ťahali k sebe cudzincov, ktorí sa uspokoja aj so skromnými podmienkami. Sú ochotní hrať za stravu a ubytovanie. Najmä Afričania a Juhoameričania. Nik nevie, kde predtým hrávali. Možno na pláži.“

Prvý tréner reprezentácie do 21 rokov v ére samostatnosti upozorňuje, že tento problém by mal náš futbal akútne riešiť. Navrhuje obmedzenie počtu cudzincov. „Fanúšikovia neznášajú, keď klub vymení každý rok skoro kompletné mužstvo. V Trenčíne a Senici sa ľudia nestihnú ani naučiť mená hráčov. Prevahu musia mať naši futbalisti doplnení pár legionármi. To je zdravé. Nemôže byť v zostave jediný Slovák. V Maďarsku kluby, ktoré podporujú svojich hráčov, dostávajú viac peňazí. Čosi podobné sa teraz zaviedlo aj v našej druhej lige. Je to cesta,“ dodal Lešický.