Odíde český futbalista Patrik Schick z Ríma? Chcú ho kluby z Bundesligy

Český futbalový útočník Patrik Schick (23) by mohol po sezóne odísť z AS Rím do Dortmundu, ktorý už sa o českého futbalového reprezentanta zaujímal v minulosti.

Na svojom webe o tom informoval novinár Alfredo Pedulla z televíznej stanice Sportitalia. Schick prišiel do Ríma predvlani v lete za 38 miliónov eur zo Sampdorie Janov ako najdrahšie posila v histórii klubu. Dvadsaťtriročný útočník sa však v talianskej metropole zatiaľ nepresadil. V minulom ročníku zaznamenal v 22 ligových zápasoch dva góly a v tejto sezóne zatiaľ v 21 stretnutiach dal tri góly. Okrem Dortmundu, ktorý sa o Schicka zaujímal ešte počas jeho pôsobenia v Sampdorii, sa o služby českého útočníka zaujímal aj iný bundesligový celok - Lipsko. Ak by Schick v lete prestúpil, zahral by si za piaty klub v kariére. Okrem Sampdorie, Ríma a Sparty tiež hosťoval v Bohemians 1905.