Mladá mamička ďakuje hrdinovi: Nebyť pracovníka Tesca, jej bábätko by už nežilo!

Charlotte Louise Warner z anglického mesta Leicester bola so svojím partnerom a osemtýždňovým synčekom v aute, keď zrazu chlapček prestal dýchať.

Odstavili auto na chodník a skúšali ho oživovať umelým dýchaním, ale nepomáhalo. ,,Bol modrý a bezvládny, môj malý chlapček bol mŕtvy. Potom sa zjavil muž, ktorý tiež odstavil auto a začal ho oživovať. Tommy začal dýchať, no potom opäť prestal," opísala mladá mamička drámu. Muž následne zavolal zdravotnú pomoc a dieťa oživoval, až kým lekári neprišli.

,,Ponáhľala som sa s bábätkom do sanitky, Tommy začal dýchať s pomocou zdravotníkov a dýchacieho prístroja." Stav dieťatka sa podarilo stabilizovať. ,,Doktori povedali, že bez môjho oživovania, ale hlavne bez pomoci toho láskavého cudzinca, by Tommy neprežil, pretože už bol prakticky mŕtvy," hovorí otrasená Charlotte-Louise.

Tá sa rozhodla pokúsiť vyhľadať neznámeho muža, ktorý jej zachránil dieťa, na Facebooku. Keďže nezachytila jeho meno, aspoň opísala jeho výzor a auto. ,,Prosím, zdieľajte tento príspevok všetci, nech internet opäť ukáže svoju silu a nájdem toho úžasného muža!" prosila vďačná mamička.

Správa o jej príspevku sa dostala až k samotnému hrdinovi menom Vishnu Samgi (23), ktorý pracuje ako manažér v Tescu. Na príspevok mamičky odpovedal a tá sa mu vrelo poďakovala. Podľa portálu Mirror sa vyjadril, že zúfalú ženu s modrajúcim bábätkom v náručí zbadal cestou do práce. ,,Nečakal som, že sa to takto zverejní a som len šťastný, že bábätko sa zotavuje. Bola to situácia, v ktorej proste musíte pomôcť. Tesco nám dalo kurz prvej pomoci, takže to mi veľmi pomohlo. Mamička bola veľmi vďačná a ja som bol proste v pravý čas na pravom mieste," zhodnotil Vishnu.