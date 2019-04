Primátor Vallo predstavil novú parkovaciu politiku: Koľko zaplatíme za parkovanie v Bratislave?

Bratislavčania by mali od budúceho roka zaplatiť za ročné parkovanie minimálne 49 eur.

Cena platí pre rezidentov, ktorí majú jedno auto. Pre druhé auto sa poplatok zvýši na 149 eur a pri treťom má byť poplatok 500 eur. V novom parkovacom pláne počíta bratislavský magistrát okrem poplatkov za autá aj s bezplatným parkovaním v mieste bydliska, 100 hodín parkovania pre návštevy na domácnosť a taktiež s dvojhodinovým parkovaním zadarmo mimo svojej rezidentskej zóny. Novú parkovaciu politiku chce magistrát spustiť v prvom polroku 2020. Informoval o tom primátor Bratislavy Matúš Vallo na tlačovej besede o novej parkovacej politike. Schváliť ju musia mestskí poslanci.

Hlavné mesto plánuje vydávať rezidentské karty, ktoré umožniaRezidentské karty sa budú vydávať na domácnosť, čo znamená byt alebo dom. Na jeden byt je možné vydať maximálne tri karty. Mimo bydliska a v iných mestských častiach bude možné parkovať s prvým autom dve hodiny zadarmo, pričom toto pravidlo nemá zahŕňať druhé a tretie auto.Jednotlivé parkovacie zóny navrhnú mestské časti. V meste by mali platiť štyri tarifné pásma za hodinové parkovanie, v centrálnej časti by sa mali v parkovacích zónach platiť dve eurá za hodinu, v okrajových štvrtiach by malo vyjsť hodinové parkovanie 50 centov. Nové parkovacie pravidlá počítajú aj s abonentskými parkovacími kartami, ktoré dostanú podnikatelia so sídlom prevádzky v zóne.