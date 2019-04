Britská polícia zatkla zakladateľa WikiLeaks Juliana Assangea

Skončil v putách! Zakladateľ WikiLeaks Julian Assange je v rukách britskej polície.

Britská polícia zatkla na ekvádorskom veľvyslanectve v Londýne zakladateľa organizácie WikiLeaks Juliana Assangea.

Muž pred siedmimi rokmi získal útočisko na ekvádorskom veľvyslanectve v Londýne, aby sa vyhol vydaniu do Švédska. Tamojšie úrady ho stíhali v prípade znásilnenia, ktorého sa v tejto škandinávskej krajine údajne dopustil v roku 2010. Ekvádor mu preto poskytol politický azyl. Polícia potvrdila, že Assangea vzali do väzby a "hneď, ako to bude možné", sa postaví pred súd.