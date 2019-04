Popradčanom sa podarilo prinavrátiť do Kostola sv. Egídia unikát: Madona s anjelmi je späť

Vzácny obraz s motívom Madony s anjelmi z Popradu, ktorý kedysi visel v Kostole sv. Egídia, sa po rokoch vrátil späť. Nejde však o originál z roku 1484, ale o jeho vernú kópiu z dielne reštaurátora Jána Gildeina.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Obraz sa podarilo prinavrátiť aj vďaka verejnej zbierke, v rámci ktorej ľudia prispeli na kópiu vzácneho diela vyše tisíc eur. „Autorom kópie majstrovského diela z obdobia gotiky je reštaurátor Ján Gildein, rodák z Popradu, ktorému sa týmto splnil sen. Pre nás všetkých, je to zavŕšenie trojročnej snahy pripomenúť si unikát spišskej stredovekej maľby Madony s anjelmi z Popradu, ktorý sme dnes slávnostne inštalovali v Kostole sv. Egídia,“ uviedla pre agentúru SITA vo štvrtok riaditeľka Tatranskej galérie Anna Ondrušeková.



Na rekonštrukciu obrazu bola vyhlásená aj verejná zbierka, v rámci ktorej sa vyzbieralo vyše tisíc eur. Vytvorenie kópie stálo podľa Ondreja Kavku z OZ Pre mesto, ktoré prinavrátenie obrazu iniciovalo, niekoľko tisíc eur, no jeho hodnota je v skutočnosti pre Poprad nevyčísliteľná. „Chceli sme do Popradu priniesť opäť niečo nové. Zistili sme, že obraz Madony s anjelmi bol jedným z prvých visiacich obrazov na Spiši. Dovtedy boli vyobrazenia len súčasťou oltárov,“ objasnil Kavka, prečo je obraz jedinečný.

Originál obrazu sa od 50-tych rokov minulého storočia„Boli tu už rôzne snahy originál získať späť do popradskej farnosti, no napokon sme sa radšej vydali jednoduchšou cestou a dali zhotoviť kópiu,“ doplnila Ondrušeková. Koncom minulého roka si dielo pripomenuli prostredníctvom prednášky, následne zabezpečili zhotovenie jeho kópie. Výsledok je, až na jednu úmyselnú chybičku, nerozpoznateľný od originálu,“ dodala.

Obraz sa v minulosti nachádzal v Kostole sv. Egídia, preto ho inštalovali práve tam, kde kedysi visel, oproti bočnému vchodu. „Je to skvelý pocit, ako keď sa vám vráti zatúlané dietko.. Už samotný vyobrazený motív Madony s anjelmi zanecháva v človeku pocit otvorenosti. Obraz má vo veriacich podporovať lásku k Panne Márii, to je jeho posolstvo,“ uviedol pre agentúru SITA dekan Rímskokatolíckej farnosti v Poprade Ondrej Borsík.Verejnosť môže vidieť obraz pred každou bohoslužbou alebo počas moderovaných prehliadok kostola, či aj mimo nich, po dohode s Mestskou informačnou kanceláriou.