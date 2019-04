Slovák Vladimír Furdík žne úspechy: Z Bratislavy do hollywoodskych trhákov

Slovák Vladimír Furdík (48) má na konte viac ako 60 filmov. A to nie hocakých...

Hral napríklad v kinohitoch ako Piráti z Karibiku, Kráľovstvo nebeské, Múmia, Prometheus a momentálne hviezdi ako Nočný kráľ v nesmierne populárnom americkom seriáli Hry o tróny. Aká bola jeho cesta do slávneho Hollywoodu?

Vladimír pochádza z Bratislavy. Už od malička bol neposedné dieťa a neustále niečo vystrájal. „Boli sme partia chalanov, ktorí chodili kradnúť čerešne a robili zle.“ Náhoda ho priviedla ku koňom. „Vždy som túžil jazdiť na koni, pretože som čítal veľa knižiek o Indiánoch a kovbojoch. Moja sestra sa prihlásila do jazdeckého klubu, ale veľmi som to neriešil. Až jedného dňa som sedel na schodoch a nudil som sa. Išiel okolo jeden kamarát, ktorý sa ma opýtal na sestru, že aj on by chcel jazdiť ako ona. Tak sme sa išli spolu prihlásiť. Chodieval som teda do jazdeckého klubu na Čiernu Vodu a do koní som sa načisto zamiloval, takmer som nechodil ani domov. Zhodou okolností tento športový klub požičiaval kone a kočiare do filmov, takže keď som sa naučil jazdiť, dostal som sa aj k prvým filmom,“ spomína na svoje začiatky.