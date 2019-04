Žena celé roky strážila svoje tajomstvo: Vyzliekla sa pred kamerou, keď ľudia zbadali jej telo, boli šokovaní

Dlhé roky si zakrývala telo, pretože sa za to, čo má pod šatami hanbila. Teraz vyšla s pravdou von.

Britka Rachael Reynolds (43) trpí genetickou poruchou zvanou neurofibromatóza typu 1, dôsledkom ktorej má telo posiate malými nádormi.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Celý život nenabrala odvahu na to, aby sa ukázala na verejnosti v bikinách alebo v úspornejšom oblečení. Malé nádory, ktoré pokrývajú väčšiu časť jej tela, jej preto spôsobovali psychické problémy, informuje britský denník Metro. V šou s názvom Dom výnimočných ľudí sa Rachael zverila so svojím celoživotným problémom. Tam dokázala to, čo by si v živote nepomyslela, že dokáže. Ukázala sa pred kamerou v plavkách, pričom časť štábu nevedela, aký problém ju v skutočnosti trápi. "Vôbec o tom nevedeli, bola to časť tajomstva, preto boli šokovaní," vysvetľuje.

Rachael, ktorá je matkou štyroch detí, chorobu zdedila po otcovi. Keď mala trinásť rokov, nádory sa jej začali objavovať na bruchu, rukách a nohách. Stav sa jej zhoršil počas tehotenstiev. Mnohí ľudia sa z jej stavu vysmievali a vraveli, že vyzerá akoby ju pohrýzol krokodíl. Rachael podstúpila niekoľko bolestivých operácií na odstránenie nádorov, no vie, že čím bude staršia, tým sa jej to bude viac zhoršovať, pričom liečba tejto poruchy neexistuje. Snaží sa preto brať samu seba takú, aká je.