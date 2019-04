Najtučnejšie dieťa sveta schudlo neskutočných 100 kíl: Fotky len pre silné povahy!

Nálepka najtučnejšie dieťa sveta je už minulosťou! Chlapec, ktorý vážil v desiatich rokoch 192 kíl, schudol takmer polovicu svojej pôvodnej váhy.

Arya Permana z Indonézie má dnes 13 rokov a počas 3 rokov sa mu podarilo schudnúť 100 kíl, píše thesun.co.uk.

Keď mal 10 rokov, vážil toľko, ako 6 chlapcov v jeho veku dokopy. Chlapcovi sa podarilo schudnúť vďaka chirurgickému zákroku (bypassu žalúdka), teraz zápasí už len z prebytočnou ovísajúcou kožou, ktorá mu zavadzia najmä na hrudníku a rukách.

Fotogaléria 36 fotiek v galérii

Tínedžer dúfa, že čoskoro absolvuje operáciu, pomocou ktorej mu kožu odstránia. Po neskutočnej premene si svoj aktuálny život pochvaľuje. "Teraz som šťastnejší, pretože môžem hrať futbal, chodiť von s kamarátmi alebo k rieke. Predtým som nemohol robiť nič, nikam chodiť, nemohol som hrať futbal alebo bedminton," vysvetľuje chlapec.

Chlapec sa stal morbídne obéznym po tom, čo sa prejedal. Za deň dokázal zjesť 6 balíčkov instantných rezancov, bublinkové sladké nápoje a vyprážané kurča. Bol taký tlstý, že sa musel kúpať vo vonkajšom bazéne, lebo do sprchového kúta sa nezmestil.

Rodičia si priznávajú svoj podiel viny na tom, že ich syn sa vykŕmil do obrích rozmerov. "Už ako pätročný začal naberať na váhe a áno, môžem povedať, že som ho pokazil," priznáva pre Barcroft TV chlapcov otec. "To, čo chcel, sme mu dali alebo pre neho uvarili," dodáva. Teraz sa však chlapec stravuje zdravo, konzumuje ryby, zeleninu a ovocie. Má aj viac pohybu, pretože denne chodí do školy kilometer peši a teší sa zo športu s kamarátmi.