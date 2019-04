Odsúdený právnik Husár z kauzy Transpetrol je už za mrežami: Chcel sa "zašiť" na psychiatrii

Polícia informovala, že na päť rokov právoplatne odsúdeného právnika Jána Husára (73) z Prešovského kraja zo známej kauzy Transpetrol, chytili a už je vo väzení. Chcel sa zašiť na psychiatrii na východnom Slovensku.

Informáciu vo štvrtok potvrdila prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová. "Menovaného chytili policajti z okresu Michalovce a už ho eskortovali do väzenia," uviedla hovorkyňa.

Policajti na sociálnej sieti popoludní zverejnili, že právnik sa snažil o hospitalizáciu v zdravotníckom zariadení, aby sa vyhol výkonu trestu. Policajti muža zatkli v utorok v areáli michalovskej nemocnice. "Policajtov chcel zmiasť tým, že sa chcel dať vyhlásiť za psychiatrického pacienta. To mu však nepomohlo, už to nestihol. Muž, na ktorého Najvyšší súd Slovenskej republiky vydal príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody pre pokus o pokračovanie obzvlášť závažného zločinu podvodu formou spolupáchateľstva, si už odpykáva svoj trest, " uviedla polícia.

Najvyšší súd SR v januári zamietol odvolanie Jána Husára, ktorý bol obžalovaný v mediálne známej kauze Transpetrol. Špecializovaný trestný súd vo februári 2015 uznal za vinného podnikateľa Ignáca Ilčišina aj jeho spoločníka Jána Husára za pokus o obzvlášť závažný zločin podvodu spolupáchateľstvom. Ilčišinovi vymeral súd trest 11 rokov v prvej nápravnovýchovnej skupine a trojročný ochranný dohľad. Jánovi Husárovi uložili trest päť rokov v prvej nápravnovýchovnej skupine a ochranný dohľad na jeden rok.

Najvyšší súd SR v januári zamietol odvolanie Jána Husára, ktorý bol obžalovaný v mediálne známej kauze Transpetrol. „Najvyšší súd na verejnom zasadnutí zamietol odvolanie obžalovaného, čím potvrdil rozsudok Špecializovaného trestného súdu zo 17. februára 2015, ktorým mu bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody vo výmere päť rokov so zaradením do ústavu na výkon trestu odňatia slobody s minimálnym stupňom stráženia. Zároveň mu bol obligatórne uložený ochranný dohľad na jeden rok,“ uviedla vtedy pre agentúru SITA hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová.

„Keď sa k týmto finančným prostriedkom nevedel dostať zákonnou cestou, zvolil si cestu protizákonnú, nebezpečnú, sofistikovanú,“ zdôraznil vtedy predseda senátu. Svoje právo konať v mene spoločnosti odvíjali obžalovaní od mimoriadneho valného zhromaždenia, ktoré sa konalo v apríli 2009. Štátu hrozila strata 34-percentného podielu v spoločnosti. Po sporoch Okresný súd Bratislava II. právoplatne rozhodol, že to nebolo mimoriadne valné zhromaždenie. V roku 2009 Krajský súd v Žiline v ďalšom spore s Transpetrolom rozhodol, že 34-percentný balík akcií nikdy nevlastnili podnikatelia okolo Ignáca Ilčišina, ale stále ich vlastnil štát.