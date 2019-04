V NHL sa začalo play off: Černákova Tampa neudržala sľubný náskok

Hokejisti Tampy Bay v základnej časti NHL vyhrali 62 z 82 zápasov a vyrovnali rekordný zápis Detroitu spred 23 rokov, ale do play-off vstúpili na domácom ľade prehrou s Columbusom 3:4.

A to Lightning aj zásluhou jednej asistencie slovenského obrancu Erika Černáka po prvej tretine viedli 3:0 a nič nenasvedčovalo možnému obratu. Potom však ruský brankár Blue Jackets Sergej Bobrovskij "zatial roletu" a do konca zápasu už strieľali góly iba jeho spoluhráči. Obrat z 0:3 na 4:3 dovŕšil 5:55 min pred koncom tretej tretiny v presilovej hre obranca Seth Jones, ktorý trafil do ľavého horného rohu bránky Andreja Vasilevského. Na ľade bol vtedy aj Erik Černák. Ten si celkovo počas 17:44 min vo svojom prvom zápase play-off NHL v kariére okrem asistencie pripísal dve strely na bránku a dva bodyčeky. Tampa Bay počas celej sezóny neprehrala zápas, v ktorom viedla o tri góly. Play-off je však, zdá sa, iná súťaž.

"Dosiahli sme veľké tímové víťazstvo, ale mali sme aj šťastie. Ak chceme v tejto sérii niečo urobiť, potrebujeme práve takéto zápasy," uviedol Seth Jones na oficiálnom webe NHL. "Súper si zaslúži kredit za to, ako hral počas celých 60 minút. Dobrá správa pre nás je, že sa nehrá na jeden zápas, ale na štyri víťazné," skonštatoval obranca Tampy Bay Victor Hedman.

Prehrou vstúpili do play-off aj hráči Pittsburghu. Víťazi Stanley Cupu z ročníkov 2015/2016 a 2016/2017 podľahli v New Yorku domácim Islanders 3:4 po predĺžení. Keď minútu a pol pred koncom tretej tretiny Justin Schultz vyrovnal na 3:3, zdalo sa, že Penguins majú na víťazstvo. V 65. min im však zasadil rozhodujúci úder Josh Bailey. Gólu predchádzal nájazd šikovného Mathewa Barzala. Jeho bekhendová strela sa odrazila od žŕdky a Bailey už potom trafil do poloodkrytej bránky hostí. Dôležitým faktorom úspechu "ostrovanov" bol švédsky brankár Robin Lehner, ktorý pochytal 41 striel z hokejok "tučniakov".

V Západnej konferencii sa na úvod zrodili dve tesné prehry domácich tímov. Nashville prehral s Dallasom 2:3 a Winnipeg so St. Louis 1:2. Zápas San Jose - Vegas sa ešte hrá. Po druhej tretine vedú domáci 4:1.

Play off NHL 2018/2019 - štvrťfinále - 1. zápasy:

Východná konferencia:

Tampa Bay - Columbus 3:4 (3:0, 0:1, 0:3) - stav série 0:1

Góly: 5. Killorn, 12. Cirelli (ČERNÁK, J.T. Miller), 18. Gourde (Sergačev, Rutta) - 30. N. Foligno (Josh Anderson), 48. Savard, 52. Josh Anderson (Jenner), 55. S. Jones (Panarin, Werenski)

Erik Černák (Tampa Bay) odohral 17:44 min, 1 asistencia, 2 strely, 2 "hity"

NY Islanders - Pittsburgh 4:3 pp (2:1, 0:1, 1:1 - 1:0) - stav série 1:0

Góly: 2. Eberle (Lee, Pelech), 16. Nelson (Eberle, Toews), 53. Leddy (Filppula, Komarov), 65. Bailey (Barzal) - 6. Kessel (Simon, Dumoulin), 34. Malkin (Schultz, Kessel), 59. Schultz (Letang, Malkin)

Západná konferencia:

Winnipeg - St. Louis 1:2 (1:0, 0:0, 0:2) - stav série 0:1

Góly: 14. Laine (Little, Byfuglien) - 45. Perron (Parayko, Sundqvist), 58. Bozak (Maroon, Pietrangelo)

Nashville - Dallas 2:3 (1:0, 0:1, 1:2) - stav série 0:1

Góly: 13. Josi (Ellis, Bonino), 54. P.K. Subban (Boyle, Ekholm) - 33. Heiskanen (Dowling, Faksa), 47. Heiskanen (Klingberg), 51. Zuccarello (Lovejoy, Jamie Benn)

San Jose - Vegas 5:2 (1:0, 3:1, 1:1) - stav série 1:0

Góly: 15. Pavelski (Burns), 27. Burns (E. Karlsson, Hertl), 28. Vlasic (Thornton, E. Kane), 20. E. Kane (E. Karlsson), 59. Hertl (Couture, Vlasic) - 29. Mark Stone (Paul Stastny, Pacioretty), 56. Stone (Theodore, Pacioretty).