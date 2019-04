Mimoriadny summit v Bruseli priniesol odklad brexitu: EÚ a Británia našli dátum, ktorý je kompromisom

Európska únia odsúhlasila Veľkej Británii ďalší odklad termínu, dokedy môže z únie odísť, tak ako si to občania krajiny odhlasovali v referende.

Brexit sa môže podľa rozhodnutia EÚ uskutočniť do 31. októbra. Rozhodli o tom jednomyseľne lídri všetkých členských krajín Európskej únie okrem Veľkej Británie na summite v Bruseli, ktorý sa natiahol až do druhej hodiny po polnoci. Rozhodnutie únie oznámil po skončení summitu na tlačovej konferencii predseda Európskej rady Donald Tusk.

"Do tohto termínu (31. októbra - pozn. SITA) bude smerovanie tohto procesu úplne v rukách Veľkej Británie. Bude mať možnosť schváliť dohodu o brexite - v tomto prípade bude predĺženie ukončené. ... Do konca tohto obdobia môžu aj deaktivovať Článok 50 a brexit úplne zrušiť", uviedol Tusk. "Toto predĺženie je o niečo kratšie, ako som čakal, no stále je dosť dlhé na to, aby sa našlo najlepšie možné riešenie," dodal bývalý poľský premiér.

Súčasťou schváleného plánu je aj to, že do 30. júna európske krajiny zhodnotia, ako Británia pokračuje v prípravách brexitu, a tiež to, či je aktuálne stanovený deadline reálne stihnúť. Odloženie termínu, dokedy má Británia opustiť EÚ, na koniec októbra, je kompromisom medzi ročným odkladom, ktorý na summite presadzovala väčšina krajín EÚ, a odkladom do 30.júna, o ktorý požiadala Mayová a na ktorom spočiatku trvalo aj Francúzsko.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron pôvodne na summite vyhlásil, že je proti akémukoľvek dlhšiemu odkladu ako do 30. júna. Predtým všetko nasvedčovalo tomu, že európske krajiny schvália až ročný odklad brexitu. S týmto nápadom ako prvý prišiel Tusk, ktorý zároveň navrhoval, aby Londýn mohol v rámci tohto intervalu vystúpiť z únie aj skôr, ak by chcel a bol by na to už pripravený.