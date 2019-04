Lídri EÚ sa mali dohodnúť na radikálnej zmene: Vážne odložili brexit až do tohto dátumu?

Európski lídri sa údajne dohodli na odklade brexitu do 31. októbra s tým, že v júni ešte situáciu posúdia.

Vo štvrtok skoro ráno o tom informovala televízia Sky News s odvolaním sa na nemenované diplomatické zdroje z prostredia EÚ.

Informáciu postupne priniesli svetové médiá i agentúry a slovenským novinárom v Bruseli ju už potvrdil aj zdroj z prostredia slovenskej delegácie. S návrhom teraz musí súhlasiť takisto britská premiérka Theresa Mayová, ktorá o ňom práve rokuje s predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom.

Podľa redaktorky Sky News, ktorá sa odvoláva na diplomatické zdroje z prostredia EÚ, je pravdepodobné, že októbrový termín odkladu na summite prejde. Informáciu o novom odklade brexitu už na Twitteri potvrdil samotný Tusk, konkrétny termín však vo svojom príspevku neuviedol.

Odklad by teda mal byť flexibilný, čo znamená, že Británia môže vystúpiť z EÚ, keď už bude mať "rozvodovú dohodu" schválenú. To však pravdepodobne tiež znamená, že Spojené kráľovstvo sa bude musieť zúčastniť volieb do Európskeho parlamentu, ak zostane v Únii aj po 22. máji. Európski lídri na mimoriadnom summite EÚ posudzovali žiadosť Británie o odklad brexitu do 30. júna. V prípade, že by nesúhlasili s touto žiadosťou Mayovej z minulého týždňa, mala Británia opustiť EÚ v piatok 12. apríla, a to bez dohody.