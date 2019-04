Zmeny po veľkej lúpeži v Tirane: Letisko stráži armáda

Medzinárodné letisko v Tirane oddnes stráži albánska armáda.

Po utorkovej lúpeži veľkého množstva peňazí pri nakladaní do rakúskeho lietadla, ktoré malo odletieť do Viedne, touto úlohou vojakov poverilo ministerstvo obrany. Informovala o tom agentúra AP. Ministerka obrany Olta Xhacka podľa agentúry oznámila, že nariadila, aby okolo letiska vytvorili bezpečnostný obvod vojenská polícia a špeciálne prápor vzdušných síl.

Podľa doterajších poznatkov vyšetrovania štyri až päť maskovaných a ťažko vyzbrojených osôb prešlo v dodávke zadnou bránou určenú pre hasičov a cez letiskovú plochu sa dostalo až k lietadlu spoločnosti Austrian Airlines. V tú chvíľu už boli cestujúci na palube a do nákladného priestoru sa ukladali peniaze. Počas piatich minút sa lupiči peňazí zmocnili a dali sa na útek.

Nepríjemné správy pre 10-tisíc pasažierov: Zrušili vyše 140 letov spoločnosti Austrian Airlines!

Pri výjazde z areálu sa strhla prestrelka s políciou. Lupičom sa síce podarilo ujsť, ale jeden z nich bol zabitý. Jeho telo utečenci z auta vyhodili. Vyšetrovatelia mŕtveho identifikovali ako Admira Murataje, známeho bankového lupiča, ktorý bol hľadaný od hromadného úteku desiatky Albáncov z väzenia v Grécku. Polícia oznámila, že na troch rôznych miestach našla tri obhorené vozidlá, ktoré boli pri lúpeži použité.

To naznačuje, že sa páchatelia po čine rozdelili. Akej veľkej koristi sa zmocnili, úrady neoznámili. Podľa médií by mohlo ísť o dva a pol až desať miliónov eur. Zahraničné banky pôsobiace v Albánsku zasielajú valuty do Viedne, pretože albánska ústredná banka neprijíma ich vklady v cudzích menách. Zásielky boli v posledných rokoch niekoľkokrát prepadnuté, raz na letisku a dvakrát na ceste k letisku. Polícia získala časť peňazí z poslednej lúpeže, keď zistila, že sú schované v tlakových hrncoch.