Nitra odchádza z Bystrice opäť naprázdno: Baranom stačí k zisku titulu vyhrať už len dva zápasy

Hokejisti HC '05 iClinic Banská Bystrica zvíťazili nad hráčmi HK Nitra 3:1 v stredajšom druhom finálovom stretnutí play-off najvyššej slovenskej súťaže Tipsport ligy 2018/2019.

V sérii sa tak ujali vedenia 2:0 na zápasy a už ich len dva triumfy delia od skompletizovania majstrovského hetriku. Zároveň naďalej platí, že "corgoni" naposledy zdolali Banskú Bystricu 8. septembra 2017. Ich negatívna séria trvá už šestnásť zápasov.

V úvodnej tretine stredajšieho duelu sa diváci pod Urpínom nedočkali gólu. Snáď najväčšiu šancu mal domáci Marek Bartánus, ktorý ušiel obrancom hostí, ale z tesnej blízkosti neprekonal Juraja Šimbocha. Prvýkrát sa menilo skóre v 23. min, keď Andrej Šťastný ťažil z vyrazenej strely Dávida Šoltésa. Pre hráča so skúsenosťami z KHL to bol vôbec prvý gól v tohtoročnom play-off. V prostrednej časti rozhodcovia udelili poltucet menších trestov, ale ani jedno z mužstiev nevyužilo početnú prevahu. V 30. min sa hosťom podarilo vyrovnať, keď sa individuálne presadil Kale Kerbashian. Radosť Nitranov však dlho netrvala, pretože už o 160 sekúnd neskôr poslal "baranov" tvrdou strelou do opätovného vedenia obranca Jordon Southorn.

Do tretej tretiny vstúpila Nitra s ambíciou vyrovnať skóre duelu, ale len sporadicky sa dostávala do nebezpečných pozícií. Tréner hostí Antonín Stavjaňa si už v druhej tretine vyčerpal oddychový čas, a tak už nemohol zasiahnuť do diania na ľadovej ploche. Približne dve minúty pred koncom odkorčuľoval Juraj Šimboch na striedačku, "corgoni" hrali bez brankára, ale nedokázali vyrovnať. Naopak, po vynikajúcej práci Mária Luntera skóroval do opustenej bránky Brock Higgs. Tretí zápas finálovej série je na programe v sobotu 13. apríla, tentoraz na ľade Nitry.

Hokej - Tipsport liga 2018/2019 - finále play-off - druhý zápas (hrá sa na štyri víťazstvá) - streda:

HC '05 iClinic Banská Bystrica - HK Nitra 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) - stav série: 2:0

Góly: 23. A. Šťastný (Matoušek, Šoltés), 33. Southorn (Bartánus, Higgs), 60. Higgs (M. Lunter) - 30. Kerbashian (McCormack)

Vylúčení: 4:5 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, rozhodovali: Baluška, Štefik - Tvrdoň, Orolin, 2813 divákov

Banská Bystrica: S. Williams - Mihálik, Marshall, K. Sloboda, Southorn, Kubka, Ďatelinka, Nemčík - Asselin, Faille, Selleck - Bartánus, Higgs, M. Lunter - Lamper, T. Surový, Zigo - Šoltés, A. Šťastný, Matoušek - Češík

Nitra: Šimboch - Rais, Mezei, McCormack, Korím, M. Versteeg, M. Pupák, A. Sloboda, Morrison - Lantoši, Čaládi, Fominych - Kerbashian, Šiška, Scheidl - Minárik, Bortňák, S. Buček - Hrušík, M. Slovák, Pätoprstý