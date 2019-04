Chára tajnou zbraňou Bostonu? Slovenský obor vzbudzuje v hráčoch Toronta strach

Slovenský reprezentačný obranca Zdeno Chára (42) má v NHL stále rešpekt. Obor z Trenčína môže byť rozhodujúcim hráčom Play Off série medzi Bostonom a Torontom. Najnovšie Chárove kvality uznali aj hráči z kanadskej metropoly.

Zdeno Chára patrí k stáliciam v NHL. Rešpekt a uznanie si počas kariéry získal aj početnými pästnými výmenami, v ktorých často doslova ničil súperov.

Na Chárovu adresu sa vyjadril aj kanadský útočník Ron Hainsey. Pre hráčov Toronta bude Chárova výška a váha obrovským testom.

„Jeho dĺžka je veľká výhoda. Viete, že tam je, ale dokáže vám svojou hokejkou zobrať puky, o ktorých by ste to nečakali. Jeho prítomnosť v blízkosti brány je niečo, čo sa nedá naučiť pri tej jeho postave a sile. Bude to pre nás veľký test,“ povedal pre Toronto Sun.

Chára odohral dovedna 159 zápasov v Play Off NHL a jeho skúseností sa budú Bostonu určite hodiť, na čo nezabúda ani Ron Hainsey.

„Hrávam proti nemu od roku 2002. Máme rovnakého agenta, hoci to neznamená, že spolu trávime čas. Ale za všetko, čo dosiahol vo svojej kariére ,si zaslúži uznanie. Je tiež skvelou osobou a veľkým bojovníkom,“ poznamenal Hainsey.