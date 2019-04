Nahnevaný poslanec SNS: Hokejová reprezentácia obchoduje so štátnym znakom

Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a podpredseda Slovenskej národnej strany (SNS) Jaroslav Paška nie je spokojný s tým, že hokejoví reprezentanti používajú na dresoch upravený štátny znak.

Uviedol to v televíznej relácii, jeho tvrdenie citovala samotná strana v tlačovej správe. Podľa neho štátny symbol rozhodne nemôže byť používaný na obchodovanie.

Na dresoch slovenskej hokejovej reprezentácie sa nachádza štátny znak na rukávoch, nad menovkou majú hráči zástavu SR. Na hrudi je logo inšpirované štátnym znakom SR - upravený dvojkríž na troch hokejkách, ktoré pripomínajú originálne trojvršie z oficiálneho štátneho symbolu Slovenskej republiky.

"Ak hokejoví reprezentanti chceli svoje logo, nemali podpísať zmluvu a brať od štátu milióny," vyhlásil. Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) sa v zmluve s Ministerstvom školstva vedy výskumu a športu SR zaviazal, že hráči budú nosiť pri reprezentácii štátu dresy so štátnym znakom. "Štátny znak plní inú funkciu, nie je na predaj ani na obchodovanie. Športovci, ktorí reprezentujú svoju krajinu sa majú jasne prihlásiť k svojmu domovskému štátu. Je to po prvýkrát v histórii, kedy sa slovenská reprezentácia odmietla prihlásiť ku štátnemu znaku, čiže k samotnej Slovenskej republike,” povedal Jaroslav Paška.

"Teraz hokejová reprezentácia používa dresy s upraveným štátnym znakom. Je to nejaký biznis model, snažia sa na tom vyťažiť príjem pre hokejistov, pričom súčasne berú peniaze od štátu,“ usúdil poslanec a doplnil, že takýmto konaním sa stavajú k občanom chrbtom, ak štát prispieva z verejného rozpočtu.

Podpora z rezortu školstva je určená na podporu reprezentácie, ktorá má reprezentovať štát. "Každý zákon bez sankcií je prázdny zákon, výška zneváženia konkrétne voči štátnemu znaku nie je asi primeraná,“ uvažoval ďalej Paška s tým, že v osobitných podmienkach zákon upravuje používanie štátneho znaku v iných kategóriách. "Neviem o tom, že v iných štátoch by bol štátny znak spoplatnený. Štátny znak má inú funkciu, nie je na predaj a ani na obchodovanie. Krajina sa má s ním stotožniť. Zväz môže mať svoje logo, ale nemôže vzniknúť deformáciou štátneho znaku. Ak by hrali pod hlavičkou hokejového zväzu, tak by to bolo v poriadku, ale nie v slovenskej reprezentácii,“ uzavrel Paška a doplnil, že znak mohli nahradiť v iných častiach dresu.