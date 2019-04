Lucie vážila neuveriteľných 122 kilogramov: Keď ju uvidíte teraz, spadnete na zadok

Lucie Hadley z anglického Peterborough roky zápasila so svojou váhou. V škole bola šikanovaná, preto niekoľkokrát menila aj triedu.

21-ročná žena však má teraz za sebou neuveriteľnú premenu, ktorá jej vyniesla titul Slimming World's Young Slimmer of the Year, teda Najmladšia svetová šampiónka roka v chudnutí. "Keď som chodila do školy, nebol deň, aby ľudia nehovorili o mojej váhe," povedala Lucie podľa The Sun. "Školský život bol pre mňa hrozný, niekoľkokrát som kvôli šikane musela meniť triedu, predstierala som, že som chorá, aby som mohla byť doma. Raz do mňa niekto v jedálni hodil jedlo a povedal: Ona to zje, veď zje predsa všetko."

Jej najvyššia váha bola 122 kilogramov. Je jasné, že v škole bol pre ňu okrem posmechu najhorší aj telocvik. "Hocikedy som sa schovávala v šatni a plakala." Taktiež zle znášala aj nákupy a jej uniforma do školy musela byť vyrobená špeciálne pre väčšie veľkosti. Až keď stretla svojho priateľa Sama, povedala si, že stačilo. Hoci jej neustále hovoril, že je krásna, chcela sa zmeniť. Po tom, čo sa Luciina mama pridala do lokálnej skupiny, ktorá sa snažila schudnúť, urobila tak aj sympatická blondínka.

"Hrozne som sa hanbila, ale potom som si uvedomila, že každý z nás je v tej miestnosti z rovnakého dôvodu a nie sme tam na to, aby sme sa súdili, ale aby sme sa podporovali." Lucie upravila jedálniček a hoci sa bála, že bude hladná, nakoniec jej to vôbec nerobilo problém. Prvý týždeň schudla 2,2 kg, po 14 mesiacoch to už bolo neuveriteľných 63,5 kg!

Teraz váži 58,5 kg a je plná sebadôvery. "Pracujem v škole pre deti so špeciálnymi potrebami a mám pocit, že im môžem ponúknuť oveľa viac... mám plno energie!" Lucie taktiež objavila aj vášeň pre cvičenie a cíti sa naozaj úžasne.