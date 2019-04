Srdcervúca spoveď študentky Janky o živote s anorexiou: Boj s kilami ma dostal až na psychiatriu!

Prešla si peklom. Sympatická Janka Žampachová (19) študuje tretí ročník Obchodnej akadémie v Hlohovci a navonok nikto netuší, že už od útleho veku bojuje s anorexiou.

Svoje telo vytrápila natoľko, že dodnes hľadá pomoc u odborníkov. A čo je pre ženu najhoršie, vôbec nie je isté, či bude môcť mať v budúcnosti vlastné deti. O nekonečnom a nesmierne ťažkom boji s anorexiou sa sama rozhodla porozprávať denníku Nový Čas a na svojom príklade varovať všetky mladé dievčatá. Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Všetko sa to začalo, keď mala Janka 5 rokov. „Vtedy som prvýkrát odmietala jesť. Okolie ma totiž často upozorňovalo, že som bacuľatá. Môj mozoček to pochopil tak, že ma ľudia budú viac ľúbiť, keď budem chudšia. Táto veta sa mi vryla do podvedomia, a tak si môj mozog vždy našiel výhovorku, prečo nejesť,“ začína svoje rozprávanie študentka.

Situácia sa rapídne zhoršovala s vekom. „Keď som mala 15 rokov, tak som za pár týždňov schudla viac ako 30 kíl, zo 75 na 45 kg. Bolo to hrozné, cítila som sa slabá, nevládala som nič robiť.“

Ubližovala najbližším

Jankin život sa stal jednou veľkou katastrofou. „Nemyslela som na nič iné, len na jedlo. Bola som nepríjemná na kamarátov, rodinu aj známych. Naučila som sa klamať a manipulovať s ľuďmi, ubližovala som najbližším, bola som depresívna. Jediné, na čo som si počas dňa pomyslela, bolo to, kde, kedy a čo budem jesť. Kedy sa mi podarí zmenšiť porcie, koľko má daná vec kalórií a kam schovám nezjedené jedlo,“ spomína na najťažšie obdobie života mladá žena. Všemožne sa jej snažili pomôcť najmä mama s babkou, no všetko bolo márne.

Silné fóbie aj strach

„Začala som mať fyzické aj psychické problémy, málokrvnosť, vypadávanie vlasov, zimomravosť. Prenasledovali ma rôzne fóbie, niekedy som mala strach vyjsť na ulicu. Na 8 mesiacov sa mi zastavila menštruácia, čo môže v budúcnosti spôsobiť, že nebudem mať deti. Doteraz chodím často na krv, pretože počet krvných doštičiek sa mi znížil o viac ako polovicu. Psychických problémov bolo neúrekom,“ vyratúva svoje zdravotné problémy Janka a pokračuje.

„Anorexia mi zobrala celý môj život, čo som v tom období nevnímala. Až som napokon skončila v nemocnici na psychiatrii. Počas neskutočne temného obdobia som si v duchu vravela, že sa z toho musím dostať najmä kvôli blízkym,“ vraví budúca ekonómka, ktorá zmobilizovala všetky sily a o návrat medzi zdravých bojuje ako lev.

Nakrúti o sebe film

Janka nad svojou chorobou úplne ešte nezvíťazila, ale je na dobrej ceste. Doteraz navštevuje lekárov a nad vodou ju drží aj veľký sen. Chce nakrútiť hraný film o sebe, aby dievčatám a mladým ženám ukázala, ako veľmi riskujú, keď majú problém s anorexiou. „Aktuálne sme dokončili scenár. Získala som neskutočne veľa ľudí, ktorí sa na filme chcú podieľať. Budú robiť aj bez honorára. Uvedomujú si, že toto dielo pomôže trpiacim. Rovnako aj predstaví závažnú chorobu verejnosti, aby si pred ňou nezakrývala oči,“ vysvetľuje Janka, že film by mohol byť hotový koncom leta.

Snažia sa priblížiť ideálu

Dana Šedivá, psychiatrička Otvoriť galériu Dana Šedivá, psychiatrička Zdroj: anc

Mentálna anorexia je závažná duševná porucha s rozvojom v typicky pubertálnom veku, resp. rannej dospelosti. Vznik poruchy podporujú súčasné trendy extrémnej štíhlosti, ktorý je prezentovaný ako ideál. Dievčatá v zraniteľnom veku od 12 rokov sa snažia priblížiť tomuto ideálu.

Čo je anorexia