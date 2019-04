Pobúrení Rožňavčania zalarmovali pred cirkusovým turné veterinárov: Strach o zúboženého slona Jumba!

Ešte nevystúpil, a už vyvolal poriadny rozruch! Volá sa Jumbo, má 50 rokov a momentálne sa nachádza v Rožňave.

Je to slon, ktorého nafotili pred začiatkom cirkusového turné obyvatelia mesta, ktorých upútalo jeho nezvyčajne vychudnuté telo. Fotky zdieľali na sociálnej sieti a ľudia v komentároch nešetrili kritikou. Na miesto prišli aj veterinári.

Cirkus Aleš sa na Gemeri ledva stihol rozložiť, a hneď vyvolal veľký záujem verejnosti. Ľudia však na sociálnej sieti búrlivo nediskutovali o programe, ale o stave slona, čo napokon vyvolalo akciu kompetentných. „Tento slon týraný nie je, to môžeme potvrdiť. Zviera je podľa majiteľa liečené. Momentálne ešte nie sú k dispozícii výsledky vyšetrení z kliniky. Je chudšie a nie je v takom výživovom stave, ako by malo byť. Slon je však stádovým zvieraťom a nemožno ho odlúčiť od ostatných. Navyše nevystupuje,“ uviedol pre Nový Čas riaditeľ Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Rožňave Štefan Bilik.

Principál cirkusu Antonín Aleš (62) uviedol, že majú štyri slony len tri týždne, pretože prišli s novým talianskym artistom. No práve jedinec, ktorý vyvolal v meste toľko diskusií, patrí k najobletovanejším z malého stáda, pretože je najstarší. „Jumbo nevystupuje. Má 50 rokov, žerie normálne a že je chudší? Je to ako medzi ľuďmi, sme silnejší a aj útli. Pochopiteľne, že nikdy nebol týraný, to kategoricky vylučujem.“