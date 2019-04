Vystrašila všetkých prítomných. Z čoho bola Dominika viac nervózna?

Náročný deň pre slovenskú tenisovú jednotku! Dominika Cibulková (29) prežívala v stredu krušné chvíle. Najskôr verejnosti oznámila mimoriadne ťažkú správu o konci v reprezentácii. Iba pár minút na to sa jej manžel ocitol na operačnom stole.

Cibulková oznámila svoj koniec na nominačnej tlačovke pred barážovým fedcupovým duelom o účasť v II. svetovej skupine proti Brazílii, ktorý tak bude pre ňu posledný. „Sama som bola prekvapená, aké ťažké to bolo. S touto myšlienkou som sa pohrávala už dlhšiu dobu. Definitívne som sa rozhodla pred pár týždňami. S kariérou ako takou ale nekončím. Chcela by som hrať naplno ešte taký rok, dva,“ zhodnotila pre Nový Čas Cibulková. V Pohári federácie debutovala ako 16-ročná v júli 2005 na pôde Thajska. Rozhodnutie skončiť ovplyvnili hlavne vek a zranenia.

„Mám za chvíľu tridsať rokov, som čoraz staršia. Nič špeciálne nechystám. Ja nie som na takéto pompézne rozlúčky. Slzy na kurte nebudú, to nemám rada. Verím, že špeciálne bude to, že vyhráme,“ dúfa Cibulková. Spolu s ňou figurujú v nominácii kapitána Mateja Liptáka aj Viktória Kužmová, Anna Karolína Schmiedlová a Magdaléna Rybáriková. Hrať sa bude 20. - 21. apríla na antuke v NTC.

Obavy o manžela

Pred samotnou tlačovkou bola Domča očividne nervózna, o čom svedčia jej gestá a mimika. Niet sa čomu diviť. Jej manžel si totiž roztrhol achilovku a práve v tom momente, ako oznámila svoj koniec, mal pred sebou náročnú operáciu. „Akurát mi pred tlačovkou písal, že už ho berú na sál. Hral bedminton a roztrhla sa mu achilovka. Mám o neho obavy, ale ja to beriem s nadhľadom. Môj manžel je typický chlap. Chrípka je pre neho smrteľná choroba. Teraz to s ním bude o to ťažšie,“ snažila sa bagatelizovať Cibulková.