Tehotná vojvodkyňa Meghan prišla s ďalším výmyslom: Chce rodiť ako kráľovná Alžbeta

Pred pár dňami sa vojvodkyňa Meghan (37) s princom Harrym (34) definitívne odsťahovali z Londýna do sídla vo Windsore a teraz prišla s nápadom, že by tam mohla aj rodiť! Svoje prvé dieťa chce priviesť na svet v pokoji bez toho, aby sa po pár hodinách musela usmievať na novinárov.

Meghan a Harry oznámili minulý rok v októbri, že čakajú bábätko. Neprezradili pohlavie ani dátum pôrodu. Isté však je, že vojvodkyňa by mala prvé dieťa priviesť na svet čoskoro, pravdepodobne už v apríli a malo by to byť dievčatko. Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Jej kamarátka tenistka Serena Williams (37) sa totiž v nedávnom rozhovore nechtiac preriekla. „Moja kamarátka je teraz tehotná a hovorí, že moje dieťa bude robiť toto a toto a ja som sa na ňu len pozrela a povedala som, že nie, ona to robiť nebude,“ prezradila športovkyňa, ktorá zrejme narážala na Meghan a prezradila tak, že čaká dievča.

Dvojica sa na príchod dieťatka veľmi teší a kvôli nemu sa aj presťahovala na pokojnejšie miesto. „Vojvoda a vojvodkyňa sa z Kensingtonského paláca presťahovali do ich nového domova. Pár teraz žije vo Windsore, v rezidencii Frogmore Cottage,“ informovala televízia ITV.

Meghan sa v rezidencii natoľko zapáčilo, že tam chce aj rodiť. „Preferuje možnosť rodiť doma,“ prezradila jej priateľka. Zároveň dodala, že vojvodkyňa je vo výbornom zdravotnom stave, každý deň cvičí jogu, a preto v tom nevidí problém. Meghan sa navyše oháňa argumentom, že aj kráľovná Alžbeta porodila štyri deti doma.

Odborníci však vidia v domácom pôrode viacero komplikácií. Meghan má 37 rokov a je prvorodička, čo zvyšuje riziko, že porodí predčasne, alebo bude potrebovať cisársky rez. Bývalá herečka navyše nechce okolo seba všetkých kráľovských lekárov, ale len časť z nich. Meghan sa však obhajuje tým, že si všetky riziká domáceho pôrodu uvedomuje a ak by hrozili komplikácie, určite pôjde rodiť do nemocnice.