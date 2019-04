Nová finta oberania ľudí o peniaze: V Bratislave úradoval falošný bankový kuriér

Bratislavská polícia zaznamenala ďalšiu fintu, s akou sa gauneri snažia dostať k cudzím peniazom.

Bratislavčanke pred niekoľkými dňami zatelefonoval muž, že je kuriér a prinesie jej novú platobnú kartu, ktorú jej posiela banka. Žena mu dala svoju platobnú kartu, ktorú mal muž vložiť do elektronického zariadenia. Žena zadala svoj PIN kód. Muž si kartu od ženy nechal, odovzdal jej novú platobnú kartu a odišiel. S platobnou urobil niekoľko výberov za vyše 500 eur.

Nasledujúci deň mal rovnakým spôsobom a s rovnakou zámienkou kontaktovať ďalšiu ženu. Tá však na dohodnuté miesto prišla aj so svojou dcérou, ktorej sa správanie muža zdalo podozrivé a preto zavolala na linku 158. Muž nastúpil do auta a chcel odísť. Pri úteku si poškodil svoje auto a narazil aj do zaparkovaného Renaultu.

Policajti podozrivého muža chytili a Bratislavčana Andreja F. (31) umiestnili do cely policajného zaistenia. Po obvinení z neoprávneného vyrobenia a použitia platobnej karty vyšetrovateľ podal podnet na jeho vzatie do vyšetrovacej väzby. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na dva až osem rokov, uviedol bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.

Polícia upozornila, že žiadna banka v súčasnosti nevymieňa platobné karty za nové podobných spôsobom.