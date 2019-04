Ďalšia radosť v rodine Sajfovcov: Dvojité tehotenstvo

Radosť na druhú! Matej Sajfa Cifra (39) a jeho manželka Veronika Cifrová Ostrihoňová (30) prežívajú najkrajšie obdobie. Sympatická markizáčka nosí pod srdcom ich prvé bábätko. Do rodiny známeho moderátora však pribudne ešte jeden človiečik!

Sajfa a Veronika si sladké tajomstvo nechávali pre seba. Bol to Nový Čas, ktorý ako prvý priniesol radostnú správu, že je markizáčka tehotná. „Sme ešte stále v relatívnom začiatku našej spoločnej rodičovskej cesty, ale z týždňa na týždeň sa tešíme viac a viac,“ povedal vo Fun rádiu Sajfa.

Len málokto však tušil, že v rodine moderátora je v očakávaní aj manželka jeho brata Tomáša Stanislava. Sajfa to prezradil vo vlogu počas cesty do Bruselu, kde jeho brat už roky žije. „Je to výborné, že som videl aj jeho krásnu pani manželku. Sú v očakávaní. Už v podstate v najbližšom čase by sa to celé malo uskutočniť,“ spomenul vo videu moderátor.