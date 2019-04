Peter Budaj si v tejto sezóne zvykal na novú pozíciu: V hre je aj koneic kariéry

Slovenský hokejový brankár Peter Budaj (36) priznal, že v hre je aj možnosť, že po aktuálnej sezóne ukončí kariéru.

Tridsaťšesťročný gólman chytá prevažne za tím Ontario v nižšej zámorskej súťaži AHL, hoci na tri zápasy nakukol aj do NHL v drese Los Angeles. V doterajších 26 stretnutiach za Ontario inkasoval v priemere 3,75 gólu s úspešnosťou zákrokov 88,90 %.

"Uvidíme, ako sa veci vyvinú v lete a čo sa stane. Hokej hrám už dlhú dobu, no stále platí, že túto hru milujem a som pre ňu zapálený. Napriek tomu, už sú pre mňa dôležité aj iné aspekty v živote, najmä rodina a čas s ňou. Presúvať sa stále s deťmi je náročné, nie len pre mňa, ale aj pre mojich blízkych," prezradil Budaj pre oficiálny portál súťaže. "Chcem dokončiť sezónu najlepšie, ako to dokážem. Snažím sa tvrdo pracovať a užívať si každú sekundu," dodal.

Slovenský veterán v aktuálnej sezóne plní okrem pozície brankárskej dvojky aj rolu mentora pre prvého gólmana tímu Cala Petersena. "Mal možnosť vrátiť sa ku nám a pomôcť nám v trochu inej úlohe akú mal predtým," povedal o skúsenom Banskobystričanovi tréner Ontaria Mike Stothers. Budaj v rovnakom tíme pôsobil aj v sezóne 2015/2016, keď bol neohrozená jednotka v bránkovisku, odchytal 60 stretnutí a vyslúžil si miesto v Los Angeles v NHL v nasledujúcej sezóne. "Je to chlapík, ktorý svojím pracovným nasadením a správaním sa je výborným lídrom a vzorom pre celý tím. Je to veterán, ktorý zažil takmer všetko, čo sa v hokeji dá. Prežil výborné i náročné časy. Pre Cala je veľmi nápomocný," dodal.

"Jeho vplyv na náš tým je ohromný. Je lídrom v šatni, pomáha mladším hráčom a je skvelý Calov mentor. Je jeden z tých, ktorý iba málokedy majú zlý deň. Je šťastný, že môže byť so spoluhráčmi. Je šťastný, keď zasiahne do zápasu, pretože je v tejto brandži už dlho a vie, že to nie je samozrejmosť. Užíva si to a nás to veľmi teší," vyhlásil Stothers.

Budaj má so svojím 24-ročným brankárskym kolegom Petersenom skvelý vzťah. "Je vždy prvý, kto ma objíme po dôležitom triumfe. Súčasťou pozície brankára je aj to, že musíte byť opora pre toho druhého. Tak by to malo byť s dobrými spoluhráčmi. Je skvelé, že môj najobľúbenejší spoluhráč je môj súpútnik v bránkovisku," povedal Petersen.

Rovnako to vníma aj účastník troch ZOH v drese reprezentácie SR. "Myslím si, že keď máte dobrý vzťah, tak si môžete zdravo konkurovať. Našim spoločným cieľom je pomôcť tímu uspieť. Víťazstvá tímu sú najdôležitejšie, potom sú spokojní všetci. Je dobré, keď ste pozitívne naladení a navzájom sa podporujete," uzavrel Peter Budaj.