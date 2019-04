Slováci povedali rázne nie poľskému mäsu

Problematické hovädzie mäso pochádzajúce z Poľska vládlo titulkom médií niekoľko týždňov a ovplyvnilo aj nákupné vnímanie ľudí. Slováci síce aj naďalej zostávajú „mäsožravcami“, ale dávajú si väčší pozor na to, čo vložia do košíka. Až 74 % si pri kúpe mäsa začalo všímať krajinu pôvodu a dokonca až 88 % oslovených ľudí tvrdí, že nakupuje len mäso zo Slovenska.

Jedno je isté, mäso z jedálnička Slovákov nezmizlo. Traja z piatich opýtaných jedia mäso 3 až 4-krát do týždňa. Ďalších 29 % tvrdí, že ho konzumuje dokonca každý deň. „Medzi najobľúbenejšie druhy mäsa patrí hydina a bravčové a až za nimi sa nachádza hovädzie a ryby či morské plody. Teľacie, králičie mäso a divina sú na posledných priečkach,“ vysvetľuje Ľudmila Chovancová z prieskumnej agentúry 2muse, ktorá realizovala reprezentatívny prieskum v polovici marca.

Čo sa teda zmenilo?

Stali sme sa ostražitejšími. Viac kontrolujeme, viac čítame, viac vyberáme. Kým pred kauzou si krajinu pôvodu zisťovala menej ako polovica ľudí, teraz sa trend otočil. Tento fakt si preverí až 74 % opýtaných a teda kupujú len také mäso, o ktorom vedia, odkiaľ pochádza. „Dávame si pozor na pôvod mäsa, kupujeme radšej z overených zdrojov a ideálne slovenské mäso,“ tvrdí respondentka. „Poľské mäso som nekupovala ani pred spomínanou kauzou, keďže káuz ohľadom poľského mäsa bolo viac už aj v minulosti,“ dodáva iná. Zvýšenej obľube sa teší aj slovenské mäso. Až 88 % ľudí hovorí, že kupujú slovenské mäso. České mäso kupuje 31 % ľudí, maďarské 15 % a nemecké 7 %. Len 2 % Slovákov naďalej zostali verní poľskému mäsu. A ako si Slováci zvyčajne zisťujú pôvod mäsa pri jeho kúpe? Drvivá väčšina z nich hľadá túto informáciu na etikete balenia a až potom sa pýtajú predavača či predavačky.

Čerstvosť a overený pôvod na prvých miestach

Rozhodujúcimi faktormi pri kúpe mäsa je okrem krajiny pôvodu aj čerstvosť, cena a to, či sa mäso predáva v akciovej ponuke. Slováci najviac dôverujú lokálnym chovateľom, u ktorých presne vedia čo kupujú. Naopak najmenšiu dôveru majú ku kvalite mäsa na trhovisku či cez ambulantný tovar. Pri tom je veľmi dôležité vedieť sa spoľahnúť na svojho dodávateľa. „Našimi hlavnými farmami, z ktorých putuje mäso do našich predajní, sú Jurov, Veľký Ďur, Tajná, Liptov a Padáň. Zvieratá tu dostávajú nutrične vyvážené krmivo a od narodenia sú v starostlivosti odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami v odbore. Naši pracovníci pravidelne podrobujú mäso previerkam kvality a dbajú na dodržiavanie prísnych hygienických predpisov. Náš mäsový sortiment je prejavom úcty k zákazníkovi, ale aj k slovenským podnikateľom,“ zdôrazňuje hovorkyňa BILLA, Kvetoslava Kirchnerová a dodáva, že BILLA je jediným obchodným reťazcom, ktorý garantuje ponuku 100-percentne slovenského mäsa pod vlastnou privátnou značkou Slovenská farma. Potvrdzujú to aj samotní zákazníci. „Mäso je čerstvé, vyzerá sviežo a má prijateľné ceny,“ vysvetľuje jeden z opýtaných.

Poznať názory a nákupné zvyklosti svojho zákazníka cez rôzne prieskumy je podľa analytika obchodu Ľubomíra Drahovského primárnou úlohou každej úspešnej obchodnej spoločnosti. „Z toho dôvodu odhalená aféra dovozu poľského mäsa na Slovensko spôsobila nutnosť analýz postojov k zmenám názorov kupujúcich na tento sortiment. Je pozitívne, ak prieskum ukazuje také vysoké percento záujmu kupujúcich o produkciu slovenského mäsa,“ hovorí Ľ. Drahovský. Ako však ďalej poznamenáva, chovateľské a spracovateľské kapacity mäsopriemyslu na Slovensku nie sú v súčasnosti schopné dodať do maloobchodných sietí také objemy tohto sortimentu, ktoré by vysoké percentá záujmu pokryli. „Na druhej strane je to prirodzene impulz pre všetkých zúčastnených v potravinovom reťazci, aby tento záujem svojou výrobou a ponukou v maloobchodných sieťach zabezpečili,“ zdôrazňuje odborník v oblasti maloobchodu.