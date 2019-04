Harabin s Martvoňom mieria do europarlamentu

Slovensko je krajina s najväčším podielom exportu na domácej produkcii. Preto strana NÁRODNÁ KOALÍCIA pokladá členstvo v Európskej únii za dôležité. Záujmy Slovenska však musia byť na prvom mieste. Strana si ctí tradičné hodnoty, ale zároveň prináša aj nový vietor v skostnatenej sociálnej oblasti.

Ich opatrenia pomôžu mladým rodinám, ale aj penzistom. „Treba zastaviť úsilie európskej byrokracie o centralizáciu moci v Bruseli. Musíme ubrániť európske hodnoty kresťanstva a tradičnej rodiny, ktorá vychádza zo spolužitia muža a ženy. Európa musí posilniť ochranu svojich vonkajších hraníc a musí byť v nej počuť aj hlas tých menších štátov,“ vysvetlila postoj NÁRODNEJ KOALÍCIE jej predsedníčka Slavěna Vorobelová. Zdôraznila zároveň, že sa treba vrátiť k pôvodnej myšlienke EÚ ako zoskupenia národných štátov, a nie k vytvoreniu super štátu. Na svojej kandidátke strana ponúka 14 skúsených odborníkov z rôznych oblastí.

Ochrana tradičnej rodiny a sociálnych práv

Strana prináša alternatívu pre sklamaných a oklamaných voličov naprieč politickým spektrom. „Náš program, ktorý dôsledne sleduje národnú a kresťanskú líniu, garantuje ochranu tradičnej rodiny a sociálnych práv,“ uviedla predsedníčka strany Slavěna Vorobelová. Aj keď sa strana ešte len rozbieha a za pochodu obmieňa regionálne štruktúry, zúčastnila sa už komunálnych volieb, kde získala viac ako 150 poslancov. Čo je lepší výsledok ako dosiahli niektoré súčasné parlamentné strany.

Slovensko ako rovnocenný partner v EÚ

Najbližšie sa bude NÁRODNÁ KOALÍCIA o priazeň voličov uchádzať vo voľbách do Európskeho parlamentu. „Jedným z troch lídrov je Slavomír Harabin, synovec Štefana Harabina, spolu s podpredsedami strany Petrom Tomečkom a Antonom Martvoňom,“ predstavila kandidátov Vorobelová. Priaznivci si celkovo budú môcť vybrať zo 14 odborníkov z rôznych profesijných oblastí. V prvom kole prezidentských volieb podporovala strana Štefana Harabina. Keďže ho považujú za jediného skutočne národného kandidáta, ktorý by so cťou vykonával prezidentskú funkciu. Podľa Martvoňa Slovensko musí byť rovnocenným partnerom v EÚ, Slováci nemôžu byť len sluhami za výrobnými linkami s druhotriednymi potravinami. Zároveň Tomeček dopĺňa, že bude proti povinným kvótam na prerozdeľovanie migrantov a obmedzovaniu slobody slova na internete či cenzúre.

V Európskom parlamente chce NÁRODNÁ KOALÍCIA presadiť:

Otvorenie diskusie o zavedení európskeho veku odchodu do dôchodku v 62 rokoch.

Zlepšenie ochrany vonkajších hraníc EÚ proti nekontrolovateľnej nelegálnej migrácii.

Investovanie miliárd eur na boj proti chudobe v členských krajinách, nielen v Afrike.

Aby vo všetkých krajinách boli predávané potraviny a spotrebiče rovnakej kvality.

Obmedzenie kompetencií Európskej prokuratúry voči Slovákom.

Rovnaké pravidlá a výšky dotácii pre našich aj zahraničných farmárov a podnikateľov.

Zákaz adopcie detí pármi rovnakého pohlavia.

Ochranu prírody, lesov a živočíchov, zabrániť nelegálnemu výrubu a lovu na našom území.

Slobodu slova a zákaz cenzúry na internete.

Programové tézy NÁRODNEJ KOALÍCIE pre voľby do Európskeho parlamentu 2019 sú dostupné tu.

KANDIDÁTNA LISTINA

pre voľby do Európskeho parlamentu

25. mája 2019

Ing. Peter Tomeček (57 rokov), manažér, Trnava Mgr. Anton Martvoň, PhD. (38 rokov), právnik, vysokoškolský pedagóg, Dolný Kubín Mgr. Slavomír Harabin (45 rokov), stredoškolský pedagóg, Košice Radovan Znášik, MA. MPP. (40 rokov), manažér, Bratislava JUDr. Marieta Okenková, PhD. (45 rokov), právnička, Bratislava RNDr. Marta Rácová (65 rokov), poslankyňa MsZ, Nitra Ing. Marián Rusznyák (39 rokov), CEO-výkonný riaditeľ spoločnosti, Košice Ing. Sergej Kozlík (68 rokov), ekonomický analytik, Bratislava PhDr. Ľubica Blašková (63 rokov), vysokoškolská pedagogička, Bratislava Ing. Peter Švec (58 rokov), bezpečnostno-vojenský analytik, Bratislava Ing. Juraj Srnec (34 rokov), manažér, Nové Mesto nad Váhom Prof. Ing. Ján Piľa, PhD. (60 rokov), univerzitný profesor, Prešov Petra Margušová (38 rokov), realitná maklérka, Bratislava Ing. Andrej Gmitter (53 rokov), manažér, Bardejov

Profesijné životopisy kandidátov nájdete tu.

