Youtuber prekročil všetky hranice, ľudia sú zhrození: Nechutné, čo stváral pred kamerou so svojou sestrou

Dnes je človek pre popularitu, lajky a peniaze urobiť azda čokoľvek.

Youtuber Chris Monroe má vo svojom portfóliu sériu bozkávacích videí, ktoré majú ľudí pobaviť. Koncom marca však vydal video, ktoré vyvolalo skôr vlnu rozhorčenia.

Chris svojim takmer 4 miliónov fanúšikom na kanáli sľúbil, že nakrúti niečo veľké. Tí však netušili, že jeho videom nebudú potešení, ale znechutení. Chris totiž vypustil do sveta video, v ktorom sa vášnivo bozkáva so svojou sestru. Hoci sa tento počin snažil zachrániť tvrdením, že sestra je nevlastná, veľmi to nezachránil a rozhorčených divákov komentujúcich nechutnosti pod videom pribúda, píše metro.co.uk.

"Bol som taký nervózny, že som mal kropaje na čele. Je to moja sestra, nechcem, aby si myslela, že som mimo. Poslednú pol hodinu som ju pozoroval ako nejaký úchyl," rozpráva vo videu pred bozkávačkou. Keď vojde do izby svojej sestry, povie jej, že ak vyhrá detskú hru kameň, papier, nožnice, musí ho pobozkať. Chris vyhral, no aj keď sestra túto nechutnú hru s ním hrať odmieta, napokon skončia vo víre vášnivého bozku aj s dupľou. "Čo neurobím pre Youtube," dušuje sa vloger po akte.

Video síce má vyše 2 miliónov videní, no len 19-tisíc ľudí ho lajklo a až 96-tisíc divákov s ním vyjadrilo svoj nesúhlas.