Lučanský obhajuje svoje zotrvanie vo funkcii: Vyjadril sa aj k otázkam ohľadom Vadalu a Troškovej

Súčasný policajný prezident Milan Lučanský by v prípade svojho opätovného zvolenia zreorganizoval Národnú kriminálnu agentúru (NAKA) či nastavil v policajnom zbore novú personálnu politiku.

Lučanský to v stredu uviedol pred poslancami Národnej rady SR pri verejnom vypočutí uchádzačov o post šéfa polície. Podľa Lučanského je v súčasnosti policajný zbor personálne poddimenzovaný, navyše policajti pre slabé podmienky odchádzajú. "S niektorými krokmi som začal už počas svojho dočasného pôsobenia na poste prezidenta. Policajný zbor je v súčasnosti značne poddimenzovaný, dobre viete, že máme problém s odchodom policajtov. Hlavným cieľom je preto zvýšiť atraktivitu policajného zboru a zvýšiť kvalitu aj tým, že sa bude riešiť v budúcnosti personálna a vzdelávacia problematika," povedal Lučanský na úvod vypočutia poslancom. Policajný šéf odpovedal aj na otázky o údajných nahrávkach telefonických rozhovorov medzi Antoninom Vadalom a vtedajšou štátnou radkyňou Máriou Troškovou. "Vydal som pokyn, aby sme tieto skutočnosti preverili. Zrejme príde z našej prokuratúry žiadosť pre taliansku stranu o medzinárodnú právnu pomoc, aby sme mohli všetko preveriť a vyšetriť komplexne činnosť Antonina Vadalu na Slovensku," odpovedal Lučanský.



Súčasný šéf polície plánuje aj ďalšie zmeny. "Rád by som zaviedol zmeny aj v kariérnom raste, aby sa na určité posty dostávali policajti až po stanovených skúsenostiach a nemohli preskakovať niekoľko hodností alebo funkcií," dodal. Lučanský má v pláne reorganizovať aj Národnú kriminálnu agentúru, ktorá v súčasnosti nefunguje podľa jeho predstáv. "Je potrebné zreorganizovať NAKA, ktorej organizačnú štruktúru som kritizoval. V tomto prípade je potrebné zaviesť teritoriálne riadenie, aby sme predchádzali problémom, že polícia nevie o organizovaných skupinách v rôznych krajoch," doplnil. Lučanský pripomenul prípady z východného Slovenska, kde sa zneužívali agrodotácie z prostriedkov Európskej únie.



Lučanský poslancom predostrel svoj návrh riešenia aj pri problémoch s lustráciami, ktoré v súčasnosti nie je možné preukázať konkrétnemu policajtovi, ktorý ich vykonal. "Chcem zaviesť takzvaný elektronický služobný preukaz, aby sa musel v prípade akéhokoľvek lustrovania prihlásiť pod svojím menom. To podľa mňa na 99 percent odstráni tento problém, pretože v súčasnosti je ťažké niekomu dokázať, či niekoho lustroval oprávnene, alebo nie," povedal Lučanský. Prezident PZ chce tiež jeden analytický operačný systém, ktorý by v budúcnosti tieto nezrovnalosti vylúčil.



Parlamentný výbor dnes vypočuje ešte dvoch uchádzačov o post šéfa polície, banskobystrického policajného riaditeľa Ivana Piliara a policajného pridelenca v Prahe Ivana Ševčíka. O post šéfa policajnej inšpekcie sa uchádza Martin Krčmárik, ktorý momentálne pôsobí ako policajný viceprezident, súčasný šéf inšpekcie Adrián Szabó a jeho zástupca Robert Zaplatílek.