Bibiana Ondrejková stretla na dovolenke výnimočného muža: Inšpiroval ju tak, že chce o ňom napísať knihu

Ako to stíha? Herečka Bibiana Ondrejková toho má skutočne vyše hlavy! Okrem výchovy svojich dvoch dcér, na ktoré ostala po rozvode sama, stíha ešte aj hrať v divadle, moderovať v televízií a rádiu a popri tom dokonca ešte aj písať! Bibi vydala už svoju tretiu knižku a ako nám prezradila, v šuflíku už má pripravených množstvo ďalších nápadov. Nám sa podarilo zistiť nielen to, po kom zdedila básnické črevo, no aj to, čo všetko má ešte v pláne. Známa herečka nám totiž prezradila, že si robí zálusk na jedného zmrzlinára!