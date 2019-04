Verešovej manžel v problémoch: Českí reportéri mu idú po krku, toto musí podnikateľ vysvetľovať!

Slovenská modelka Andrea Verešová (38) je vydatá za českého podnikateľa Daniela Volopicha (54) a majú spolu dve deti.

Ako si teraz všimol denník Blesk, do boja proti Volopichovi zavelili reportéri Českej televízie v programe 168 hodín. Uvádzajú že v rokoch 2010-2013 v Plzni riešila vymáhanie pohľadávok za jazdu na čierno v dopravných prostriedkoch jeho advokátska kancelária AKVT. Od dopravného podniku mala odkupovať pokuty vo výške 1000 kč, ktoré následne predali firme Marsa Limited sidliacej na Panenských ostrovoch.

V zastúpení tejto firmy mali Volopichovi zamestnanci pohľadávky s prirážkou vymáhať. Lenže ako v relácii 168 hodín odznelo, podnikateľ si už na spoluprácu so spomínanou firmou nepamätá, hoci ubehlo len pár rokov. ,,Neviem o tom. To by som sa musel spýtať kolegov u nás v kancelárii," tvrdil reportérom. Tí prišli s podozreniami, že dlhy vymáhal aj od detí, čo Volopich popiera.

,,Naopak, od nás všetky odporúčania boli, aby sa to po tých mladistvých nevymáhalo. Ani by sme to nerobili. Nemali sme také pohľadávky, ktoré by išli proti neplnoletým deťom," povedal pre reláciu 168 hodín podnikateľ. Ale reportéri Českej televízie vypátrali príbeh, ktorý hovorí o inom. Soňa Červeňáková (23) ako školáčka niekoľkokrát šla načierno a doma to kvôli zložitej situácii podľa svojich slov hovoriť nechcela. Jej rodičom sa celé roky nikto neozval, no potom prišiel šok.

,,V 18 rokoch mi prišli proste domov dvaja chlapi. Že budú vymáhať dlhy. To boli asi exekútori. No a že proste chcú 60-tisíc, inak mame všetko zoberú," povedala dievčina s tým, že jej dlh za štyri pokuty dosiahol sumu 72-tisíc českých korún (2810 eur). Chudobná Soňa podľa Českej televízie dlh splácala štyri roky a poriadne jej skomplikoval vstup do dospelého života.

Blesk získal vyjadrenie z Volopichovej firmy, ktoré mali dostať aj reportéri programu 168 hodín, ale neuviedli ho. ,,Klientov, ktorí vymáhajú pohľadávky od detí a neplnoletých, naša advokátska kancelária nezastupuje. Ak to v minulosti niektorí klienti požadovali, bolo im z našej strany vždy odporučené, aby od tejto praxe upustili. Ak klienti na vymáhaná pohľadávok trvalo, neuplatňovali sme náklady právneho zastupovania, prípadne sme sa ich dodatočne vzdávali. V spolupráci s orgánom sociálno-právnej ochrany detí sme v Plzni pomáhali vytvárať model, ktorý minimalizoval vznik pohľadávok voči deťom do 15 rokov a postupne viedol k úplnému upúšťaniu od vymáhania takýchto pohľadávok," napísal Blesku JUDR. Tomáš Tomšíček z Volopichovej firmy.