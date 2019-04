Zamestnanci, pozor! Od mája zarobíte viac, ako sa zvýšia príplatky za prácu v noci a cez víkend?

Ťaháte nočné zmeny alebo musíte pracovať cez víkend? Čoskoro vám bude za to patriť viac peňazí.

Už v máji sa opäť zvýšia príplatky za prácu v noci, v sobotu a v nedeľu. Niektoré mzdové zvýhodnenia, ako sa príplatky správne nazývajú, dokonca vzrastú dvojnásobne. Koľko eur vám bude patriť po novom? A čo na to zamestnávatelia?

Takto sa to vlani dohodlo: zvýšenie príplatkov sa rozloží do dvoch fáz a práve v máji 2019 sa začne druhá. A bude to výrazný nárast. Kým dnes napríklad za jednu nedeľnú zmenu dostanete necelých 12 eur, po novom to bude takmer 24 eur. Zamestnávatelia zvažujú, ako po zavedení rekreačných poukazov reagovať na ďalšie zvýšenie mzdových nákladov.

„Podnikatelia budú zvažovať efektivitu práce v noci a v dňoch pracovného pokoja. Ak nebudú mať na výber, peniaze určené na odmeny presunú do príplatkov,“ tvrdí výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska Peter Serina.

Aj minimálna mzda sa zvyšuje

Sadzby spomenutých príplatkov tvoria určité percentá z minimálnej hodinovej mzdy a tá sa z roka na rok rýchlo zvyšuje. Kým vlani bola vo výške 480 eur, teraz je 520 eur a budúci rok môže atakovať hranicu 600 eur. Zástupcovia zamestnávateľov by preto uvítali, keby sa rast mzdového minima spomalil. Odborári však nechcú o tom ani počuť.

„Aj pre rok 2020 zotrvávame na požiadavke zvýšiť minimálnu mzdu na sumu 635 eur. Táto suma zohľadňuje dobré ekonomické výsledky Slovenska a potrebu zvýšenia miezd,“ reaguje hovorkyňa Konfederácie odborových zväzov SR Martina Nemethová. A chcú ešte viac. Presadzujú, aby sa znížil rozsah nadčasov, ktoré firma môže zamestnancovi nariadiť, a zvýšenie príplatkov za prácu nadčas.

Takto sa to zmení

Poznámka: Sumy sú matematicky zaokrúhlené na centy.

Čo je výnimka

- firma, kde sa robí prevažne v noci alebo pravidelne cez víkend, môže poskytovať nižšie príplatky

- podnik s najviac 20 zamestnancami a odbormi sa musí na tom dohodnúť so zástupcami zamestnancov

- firma s menej ako 20 zamestnancami a bez odborov sa musí dohodnúť so samotným zamestnancom

- ak ide o rizikovú prácu, sadzba mzdového zvýhodnenia nemôže klesnúť pod všeobecnú úroveň

Mnohé firmy to nemusia ustáť

Miriam Špániková, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR

- Máme obavy, že ak to bude takto pokračovať, firmy to skutočne nemusia ustáť. V poslednom období sa prijalo množstvo zákonov, ktoré generujú zamestnávateľom ďalšie náklady, nevylučujeme preto, že budú nútení hľadať alternatívne riešenia. Výsledok zvýšeného tlaku na zamestnávateľov sa ukáže, a to najmä v časoch, keď ekonomická situácia nebude taká priaznivá ako dnes.

Znižujú sa variabilné zložky

Martin Hošták, Republiková únia zamestnávateľov

- Mzdový balík nie je nafukovací a firmy musia hľadať úspory, aby mohli naplniť povinnosti zo zákona. Upravujú sa zmeny, znižujú variabilné zložky miezd, a kde je to možné, zamestnanci sú nahradzovaní robotmi. Po zvýšení príplatkov a zavedení nových výrazne stúpol dopyt po automatizácii výrobných liniek.

Príplatky ukroja z odmien

Peter Serina, Podnikateľská aliancia Slovenska

- Podnikatelia budú zvažovať efektivitu práce v noci a cez dni pracovného pokoja. Predpokladám znižovanie alebo rušenie pracovných zmien v noci a prehodnocovanie práce v sobotu a nedeľu. Ak nebudú mať na výber, peniaze určené na odmeny presunú do príplatkov. Taktiež, ak to bude nutné, pristúpia k prepúšťaniu zamestnancov.

Odbory chcú čoraz viac

Predseda odborového zväzu Kovo Emil Machyna presadzuje zníženie rozsahu nadčasov, ktoré zamestnanec musí odrobiť na príkaz zamestnávateľa. Kým dnes to predstavuje 150 hodín, v budúcnosti by malo ísť o 100 hodín. „Chceme, aby to bolo 100 hodín a vyššie príplatky,“ povedal Machyna. Predseda Smeru Robert Fico s návrhom súhlasí. Slovensko podľa neho patrí ku krajinám, kde sa veľmi veľa robí nad rámec riadneho pracovného času.

Práca nadčas

- priemerný týždenný pracovný čas vrátane práce nadčas v zásade nesmie prekročiť 48 hodín

- zamestnanec môže za rok odpracovať nadčas najviac 400 hodín

- zamestnávateľ mu môže nariadiť najviac 150 hodín

- so súhlasom zamestnávateľa môže odrobiť najviac 250 hodín

- k mzde zamestnancovi patrí zvýhodnenie najmenej 25 % jeho priemerného zárobku

- ak vykonáva rizikovú prácu, príplatok je najmenej 35 % jeho priemerného zárobku

Prím hrajú zisky, nie mzdy

Martina Nemethová, Konfederácia odborových zväzov SR

- KOZ SR v súvislosti s príplatkami za prácu v noci, v sobotu a nedeľu nebude v žiadnom prípade ustupovať zo svojej požiadavky každoročného zvyšovania minimálnej mzdy. Naopak, myslíme si, že je čas na otvorenie diskusie o skrátení prikázaných nadčasov a zvýšení príplatkov za takúto prácu. V minulom roku bol podiel mzdových nákladov na HDP 42,2 percenta. Naopak, zisky firiem tvoria viac ako 50 percent HDP.

