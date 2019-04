Theresa Mayová hovorila s francúzskym prezidentom: Bavili sa o odklade brexitu

Britská premiérka Theresa Mayová, ktorá sa snaží získať podporu európskych lídrov pre ďalší odklad brexitu, sa v utorok podvečer stretla v Paríži s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom.

Hovorca úradu britskej premiérky po stretnutí s Macronom uviedol, že obaja v nadväznosti na minulotýždňový list premiérky predsedovi Európskej rady Donaldovi Tuskovi diskutovali o žiadosti Británie o odklad brexitu do 30. júna v prípade, že sa predtým podarí schváliť dohodu o odchode Británie dosiahnutej medzi EÚ a Mayovej vládou.

"Premiérka oboznámila prezidenta Macrona s prebiehajúcimi rozhovormi s opozíciou o dohode na ďalšom postupe, ktorý rešpektuje výsledky (britského) referenda (o brexite) z roku 2016", uviedol ďalej hovorca Downing Street, z ktorého vyhlásenia citovala spravodajská stanica Sky News.

Macron a Mayová hovorili tiež "o nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu, pričom premiérka povedala, že (britská) vláda usilovne pracuje na tom, aby sa vyhla potrebe účasti Spojeného kráľovstva" na tomto hlasovaní. Témou krátkeho stretnutia bola aj dianie v Líbyi. Mayová vyjadrila hlboké znepokojenie z nedávnej eskalácie situácie a zdôraznila, že je dôležité, aby medzinárodné spoločenstvo spolupracovalo v snahe ukončiť násilie.

Mayovej stretnutie s Macronom trvalo čosi vyše hodinu. Britská premiérka zamierila do Paríža po tom, ako sa krátko predtým v Berlíne stretla s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou. S tou podľa vyhlásenia Downing Street rozoberala rovnaké témy ako s Macronom. Európski lídri sa v stredu 10. apríla zídu na mimoriadnom summite EÚ, na ktorom buď zvážia žiadosť Británie o odklad brexitu do 30. júna, alebo prerokujú na poslednú chvíľu prípravy na brexit bez dohody. V prípade, že EÚ nebude súhlasiť so žiadosťou premiérky Therese Mayovej o ďalší odklad termínu brexitu, Británia by mala EÚ opustiť v piatok 12. apríla. Mayová sa má ešte pred samotným summitom stretnúť aj s predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom.

Britská televízia Sky News medzičasom informovala, že lídri 27 krajín EÚ pravdepodobne umožnia Británii ďalší odklad odchodu z Únie, ktorý bude nutný na schválenie návrhu zmluvy o brexite uzavretej vládou premiérky Theresa Mayovej. Odvolala sa pritom na návrh spoločného vyhlásenia Európskej rady zo summitu EÚ, ktorý sa bude konať v stredu 10. apríla.