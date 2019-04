Parlamentné voľby v Izraeli: Výsledky sú veľmi tesné, víťazstvo ohlásili obaja hlavní súperi

Utorňajšie izraelské parlamentné voľby sa skončili podľa prieskumov takým tesným výsledkom, že nikto zatiaľ s istotou nevie, kto v nich zvíťazil. Volebné víťazstvo však pre istotu už deklarovali obaja hlavní súperi, súčasný premiér Benjamin Netanjahu aj líder opozície Benny Ganc.

"Vyhrali sme! Izraelská verejnosť prehovorila! Tieto voľby majú jasného víťaza a jasného porazeného," uvádza sa vo vyhlásení Gancovej strany Modrá a Biela. O tom istom, iba v obrátenom garde, je presvedčený aj Netanjahu. "Pravicový blok pod vedením Likudu presvedčivo zvíťazil. Ďakujem izraelským občanom za to, že mi vyjadrili dôveru," vyhlásil premiér, ktorý už plánuje rovno začať s formovaním budúcej vládnej koalície.

Podľa prieskumov viacerých agentúr pre rôzne izraelské televízie budú volebné výsledky veľmi tesné. Podľa televíznych staníc Channel 12 a Kan TV vyhrala voľby umiernená strana Modrá a Biela vedená bývalým šéfom izraelskej armády Gancom, ktorá získala v 120-člennom izraelskom Knesete 37 kresiel. Radikálna strana Likud súčasného premiéra Netanjahua získala podľa týchto televízií 36 kresiel. Televízia Channel 10 naopak tvrdí, že

Ešte komplikovanejšia je situácia, keď sa vezmú do úvahy ďalšie strany, ktoré sa dostali do parlamentu, a prípadné budúce koalície. Tam Kan TV aj Channel 10 uvádzajú, že väčšinu má koalícia Likudu a jeho tradičných spojencov, zatiaľ čo Channel 12 tvrdí, že súboj medzi Netanjahuom a Gancom je aj v tomto ohľade zatiaľ absolútne vyrovnaný. Všetky médiá sa zhodujú v tom, že bude treba počkať až na oficiálne výsledky, ktoré by mali byť k dispozícii počas noci.

Volebné miestnosti boli otvorené do 22.00 h miestneho času (21.00 h SELČ). Svoj hlas mohlo odovzdať približne 6,3 milióna oprávnených voličov.