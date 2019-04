Ruský hokejista má smolu: Násilník Vojnov môže na NHL zabudnúť

Vedenie zámorskej hokejovej NHL predĺžilo suspendáciu pre ruského obrancu odsúdeného za domáce násilie Viačeslava Vojnova aj na sezónu 2019/2020.

Ruský hokejista sa voči rozhodnutiu vedenia NHL môže odvolať. So situáciou sa oboznamuje aj hráčska asociácia NHLPA.

Sudca v USA vyhovel v lete 2018 jeho žiadosti o zrušenie odsúdenia. Podľa polície rodák z Čeľabinska v októbri 2014 udrel, kopol a škrtil svoju ženu v ich dome v Redondo Beach. Vojnov si odsedel trojmesačný trest a po tom, čo bol zadržaný americkými imigračnými úradníkmi, dobrovoľne súhlasil s návratom do Ruska. Vojnov doposiaľ odohral v zámorskej profilige 190 zápasov so ziskom 81 bodov (18+63), po návrate do Ruska tri ročníky strávil v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL), kde hral za SKA Petrohrad. V tejto sezóne nepôsobil v žiadnom klube.