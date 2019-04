Pellegrini a spol. rokovali v Medzilaborciach: Pre nezamestnaných majú dobré správy

V rámci Akčného plánu (AP) rozvoja okresu Medzilaborce, ktorý vláda SR schválila vlani v lete, vzniklo doteraz 157 pracovných miest. Po utorkovom rokovaní vlády v Medzilaborciach to na tlačovej konferencii uviedol podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD).

"Ten rozbeh a vytváranie nových pracovných miest bol naozaj dobrý a je ambícia, že cieľ vytvorenia 377 pracovných miest za päť rokov sa podarí prekonať výrazne skôr," povedal. V rámci rokovania navštívil jedného z investorov, ktorý v Medzilaborciach zamestnáva viac ako 50 ľudí. "Ponúkli sme im tiež možnosť čerpať financie z regionálneho príspevku aj z európskych fondov práve na to, aby tu vzniklo viacej menších investorov, ktorí by dokázali stabilizovať pracovnú silu, a teda aj život obyvateľov priamo v tomto meste," vysvetlil.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter (Smer-SD) uviedol, že najviac pracovných miest (79) vzniklo v samospráve, desať v školstve, a to rozšírením kapacít. Ďalšie sú hlavne v súkromnom sektore. Spomenul, že pred piatimi rokmi tu bolo 940 evidovaných dlhodobo nezamestnaných. "My sme dnes na úrovni 340," povedal s tým, že v okrese sa zamestnávajú aj dlhodobo evidovaní nezamestnaní a tento trend môže pokračovať. Minister tiež uviedol, že už v roku 2020 by mohli cieľ vytvorenia pracovných miest v rámci AP splniť. "Osobne predpokladám, že do roka by sme mohli aj v tomto okrese poklesnúť pod 10 percent (v miere nezamestnanosti, pozn. TASR), čo pokladám za veľkú výzvu," dodal Richter.

Predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) sa dotkol témy Múzea moderného umenia Andyho Warhola (MMUAW) v Medzilaborciach, ktoré nazval klenotom celej Európy. Múzeum prezentovalo výsledok štúdie, ako by mohla byť táto inštitúcia rekonštruovaná. "Všetci členovia vlády dnes jednomyseľne dali verejný prísľub, že ak MMUAW spolu s vyšším územným celkom a mestom Medzilaborce predložia vláde konkrétnu štúdiu a projekt na veľkú a masívnu rekonštrukciu múzea, ktorá bude určite v objeme niekoľkých miliónov eur, vláda SR je pripravená prefinancovať značnú časť tejto rekonštrukcie tak, aby sme - naozaj čo najskôr po dokončení realizačného projektu a stavebných povolení - mohli začať s masívnou, kompletnou rekonštrukciou," vysvetlil.

Do roku 2022 by v rámci AP malo vzniknúť v okrese ešte ďalších 220 pracovných miest. Z celkovej odhadovanej finančnej investície v rokoch 2018 až 2022, vo výške minimálne 38,55 miliónov eur, sa predpokladá krytie z programov spolufinancovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov vo výške 16,87 milióna eur, z čoho zazmluvnených je doteraz necelých 1,92 milióna eur.

Sú medzi nimi napríklad projekty Strednej odbornej školy Andyho Warhola v Medzilaborciach na skvalitnenie odborného vzdelávania či projekty na rekonštrukciu budovy centra obecných služieb v Oľke, na stavebné úpravy domu smútku v Sukove, ale aj na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy Obecného úradu Čertižné. Vyplýva to z materiálu, ktorý vláda zobrala na vedomie.

Regionálny príspevok (RP) predstavuje 1 585 000 eur. Celkový rozpočet RP na vlaňajší a aktuálny rok je 634 000 eur. Schválené žiadosti oň sú tri, a to vo výške 248 458 eur, z čoho poskytnutých bolo 4 944 eur. Ide o projekty Miestnej akčnej skupiny Laborec, ale aj neziskových organizácií Eurotrend a Vitalis, ktoré sa zameriavajú na oblasť poskytovania sociálnych služieb.

Kým miera evidovanej nezamestnanosti predstavovala ku koncu roka 2017 v okrese Medzilaborce 12,83 percenta, ku koncu februára tohto roka bola na úrovni 10,68 percenta. Cieľová miera evidovanej nezamestnanosti podľa AP by mala byť 6,76 percenta.