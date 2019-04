Útočné trio Popradu sa opäť stretlo: Chceme ísť spolu na MS!

Patrili medzi najpríjemnejšie prekvapenie uplynulých majstrovstiev sveta v Dánsku a po roku sa opäť stretli spolu v slovenskej hokejovej reprezentácii.

Patrik Svitana a Dávidovia Buc a Bondra sa prišli aj teraz pobiť o účasť na domácom šampionáte a najradšej by si zahrali opäť v jednej lajne.

Vlani ešte čisto popradský útok išiel pôvodne do záverečnej prípravy len vyskúšať svoje šance, no trojica predvádzala počas celého obdobia veľmi dobré výkony a tak si nakoniec spolu zahrala aj v Kodani. Generálny manažér Miroslav Šatan vtedy označil Popradčanov za druhý najlepší slovenský útok na šampionáte. Po MS opustil "kamzíkov" Buc, ktorý si podelil sezónu v službách Banskej Bystrice a Slovana Bratislava v KHL. Keďže sa mu skončila ako prvému, k národnému tímu sa pridal už pred týždňom. Na pondelňajšom zraze sa k nemu pridali už aj obaja "parťáci". "Úprimne som sa potešil. Minulý rok nám to vyšlo, tak dúfam, že si tú spoluprácu zopakujeme aj teraz," uviedol Buc.

Svitana s Bondrom zostali v Poprade a dotiahli to s ním až do semifinále Kaufland play off Tipsport Ligy. V ňom tuho bojovali s úradujúcimi majstrami z Banskej Bystrice, no nakoniec im podľahli 2:4 na zápasy.povzdychol si s 24 gólmi najlepší strelec tímu Bondra. Jeho kolega z útoku a najproduktívnejší Popradčan (21+39) v sezóne Svitana už klubový ročník nerieši.Aj pre mňa osobne to bola dobrá sezóna, i keď v play off to možno nebolo úplne podľa predstáv," povedal.Tridsaťročný krídelník má teraz pred sebou jasný cieľ, vlani premiérovo ochutnal atmosféru svetového šampionátu, o to viac má apetít na ten domáci. "Toto je nová výzva, nič tu nebude lacné a musíme do toho dať rovnako ako minulý rok všetko.Samozrejme, boli by sme radi, keby sme boli spolu. No tak, či tak, všetci urobíme maximum pre to, aby sme sa dostali na MS," uviedol.

Rovnako to vníma aj Bondra. "Vždy bol pre mňa sen hrať za Slovensko. Minulý rok som to vôbec nečakal a som veľmi rád, že som dostal takúto šancu aj teraz. Je to pre mňa veľká česť a dám do toho 100 percent. Nikto nemá miesto isté a treba o neho bojovať. Uvidíme, či budeme hrať opäť v jednom útoku, ale sme veľmi radi, že sme sa tu stretli. Vlani sa nám hralo veľmi dobre," dodal.