Nápad Žiarčana Miroslava žne úspechy: Koniec rozdávania peňazí zadarmo! Jeho experiment si pochvaľujú najmä bezdomovci

Výborný nápad. Miroslav (31) navrhol miestnym bezdomovcom, aby začali zbierať odpadky na verejných plochách, kam chodia na prechádzky Žiarčania.

Na užitočnú brigádu im kúpil igelitové vrecia a rukavice. Za každé plné 120-litrové vrece ich po prvý raz odmenil pred šiestimi rokmi drobnými mincami. Tento rok po dlhšom čase nevšednú akciu zopakoval.

Miroslav sa chodieval prechádzať so psom a bol šokovaný, koľko plastových fliaš a iného odpadu sa povaľuje po zemi. „Ľudia sú veľmi nezodpovední,“ vraví akčný muž, ktorého hnevajú aj bezdomovci stojaci pri hypermarketoch a žobrajúci peniaze.

„Rád pomôžem, ale peniaze rozdávať zadarmo sa mi zdá nezmyselné. Preto som ľuďom bez strechy nad hlavou navrhol, že kúpim vrecia a nech zbierajú odpadky v prírode a ja im za to dám nejaké drobné,“ vysvetlil Miroslav. Na miesta, ktoré pred 6 rokmi prvýkrát vyčistil, sa vrátil v roku 2015. Vyzeralo to, ako keby tam vrecia odpadkov niekto vysypal znovu. Aj keď si vtedy znechutene povedal, že už to nebude čistiť, hnev ho po čase prešiel.

„Vybral som si štyroch spoľahlivých bezdomovcov. Za každé vrece dostanú 50 centov, doteraz vyzbierali 200. Zbierať budeme až do 8. mája. Vrecia potom z terénu odvezú technické služby mesta. V súčasnosti už túto aktivitu nefinancujem z vlastného vrecka, pridala sa jedna politická strana. Ja to však celé koordinujem a dohliadam na to,“ uzavrel Miroslav.