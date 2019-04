Frustrovaná žena po 8 rokoch manželstva zvažuje rozvod: Zdrvujúce zistenie o manželovi

Žena o svojom manželovi zistila neskutočnú vec. Podľa príspevku na Reddit bol pár spolu osem rokov a majú trojročnú dcérku. Teraz chce frustrovaná manželka rozvod.

Žena, ktorá vystupuje pod užívateľským menom fedupwife1234 (otrávená manželka - pozn. red.), vedela, že jej muž daroval spermie. Povedal jej to, keď spolu začali chodiť, no nikdy sa neopýtala, koľko detí vlastne má. Predpokladala, že ich je len pár. Keď však prišlo na rozhovor, povedal, že keď bol naposledy v kontakte s centrom, kde spermie daroval, bolo to 47. To číslo zmenilo ich vzťah.

"Je to zjavne moja chyba, že som sa nepýtala na to, koľko ich je. Ale v tom čase som sa o to nestarala. Doslova som mu povedala, aby mi to nehovoril... Ale 47? Preboha! Bola by som úplná krava, keby som sa s ním kvôli tomu rozviedla?"

Neskôr žena napísala, že sa obáva hlavne toho, že keď budú mať 18, môžu kontaktovať, pretože sa dozvedia, kto je ich otec. Väčšina ľudí jej napísala, že by sa s ním nemala rozvádzať, niektorí dokonca píšu, že sa správa sebecky. "Veď s tými ženami, s ktorými má deti, nemal sex a neopustil ich." Ďalší kritizujú hlavne to, že sa ho to neopýtala predtým, než sa za neho vydala, a založila si s ním rodinu.