Tmavovláska čoskoro porodí dvojičky: Keď zistíte, koho sú tie deti, neubránite sa slzám

Jill Noe dáva svojmu dvojčaťu naozaj nádherný dar.

Bývalá basketbalová hviezda Arizona State Univesity je v súčasnosti tehotná s dvojčatami. Vynosí ich pre svoju sestru dvojičku Whitney Bliesner (34), pre ktorú by bolo tehotenstvo príliš riskantné. Podľa People má Whitney genetickú poruchu NF2, ktorá spôsobuje, že sa na jej nervovom tkanive tvoria nádory.

"Vždy chcela byť mama, ale jej choroba si toho zobrala veľa. Nechcela som, aby jej vzala aj toto. Je to moja najlepšia priateľka, viem, že by pre mňa urobila to isté. Cítila som, že je to správne," povedala Jill. Whitney chorobu diagnostikovali v ôsmom ročníku a je naozaj vďačná, že vďaka svojej sestre bude mať hneď dve deti, chlapca a dievča.

Whitney a jej manžel Pete chcú deti pomenovať Rhenley a Rhett, termín pôrodu je 6. júna. "Jill je celý čas úžasná. Nechala ma, aby som sa jej pýtala všetky divné otázky a dotýkala sa jej brucha," povedala Whitney. Spočiatku boli pokusy o umelé oplodnenie neúspešné. Medzitým Whitney prišla o zrak na ľavom oku, o sluch na pravom uchu a 40 % sluchu v ľavom uchu.

Do Jill umiestnili Petove spermie a vajíčka od darkyne, pretože existovala možnosť, že by aj deti mohli zdediť chorobu, keby sa použili vajíčka od Whitney. Jill tvrdí, že chce mať niekedy aj vlastné deti, no teraz nie je vhodná doba. O celej situácii dokonca žartuje. "Povedala som svojej sestre Whitney: ´Urobím to pre teba len raz, takže do mňa daj toľko vajíčok, koľko chceš a uvidíme, čo dokážem.´"