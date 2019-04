V Sýrii vybuchli dve nálože, zabili niekoľko ľudí: Vracia kalifát úder?

Najmenej 13 ľudí zahynulo pri výbuchoch dvoch náloží, ku ktorým došlo v utorok v meste Rakka ležiacom na severe Sýrie.

Väčšinu obetí útoku tvoria civilisti, informovala agentúra AFP s odvolaním sa na Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii.

Oba výbuchy zasiahli rušnú ulicu v Rakke, pričom deväť obetí sú civilisti. Pri útoku zahynuli aj štyria príslušníci Sýrskych demokratických síl (SDF) podporovaných Spojenými štátmi.

Rakka, ktorú militanti z extrémistickej organizácie Islamský štát vyhlásili za faktické hlavné mesto svojho samozvaného "kalifátu", bola oslobodená v októbri 2017, čo pre IS predstavovalo zásadný úder. SDF a koalícia pod velením USA potom pokračovali v boji proti militantom IS vo zvyšku Sýrie, pričom a vojenské víťazstvo nad IS vyhlásili 23. marca. Sýria a Irak sú však zaplavené spiacimi bunkami IS.