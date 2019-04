Prvé meranie síl mimo ligových trávnikov: Tottenham odpočíval viac ako City

Futbalová Liga majstrov 2018/2019 má počas tohto týždňa na programe úvodné zápasy štvrťfinálovej fázy.

Premiérovo sa na medzinárodnej scéne stretnú z najvyššej anglickej súťaže "starí známi" rivali Tottenham Hotspur a Manchester City, druhú utorkovú dvojicu tvoria finalista uplynulého ročníka FC Liverpool a FC Porto. Odvety sú na programe v stredu 17. apríla v Porte a Manchestri.

vyhlásil kormidelník "The Reds" Jürgen Klopp, ktorého zverenci si v piatkovom súboji Premier League poradili so Southamptonom 3:1 a s Manchestrom City zvádzajú napínavý súboj o titul. Náhradný brankár anglického tímu Simon Mignolet si zaspomínal na minulú sezónu, v ktorej Liverpool na ceste do finále prešiel cez Porto ako prvú jarnú prekážku po výsledkoch 5:0 (vonku), 0:0 (doma).poznamenal belgický brankár, ktorý "kryje chrbát" Brazílčanovi Alissonovi Beckerovi. Liverpoolu bude pre kartový trest chýbať ľavý obranca Andrew Robertson, hosťom z rovnakého dôvodu dvojica Pepe a Hector Herrera.Portugalský tím je papierový outsider, jeho podcenenie by sa však Liverpoolu nemuselo vyplatiť. Porto v D-skupine získalo v konkurencii Schalke 04, Galatasaraya Istanbul a Lokomotivu Moskva 16 bodov a v osemfinále vyradilo po dráme AS Rím. Jeho osemnásť predchádzajúcich výjazdov do Anglicka zatiaľ neprinieslo ani jedno víťazstvo.vyhlásil kormidelník "drakov" Sergio Conceicao. Víťaz súboja FC Liverpool - FC Porto narazí v semifinále na postupujúceho z dvojice Manchester United - FC Barcelona.

Manchester City vyhral v tejto sezóne prvý vzájomný zápas s Tottenhamom, keď 29. októbra uspel vo Wembley 1:0 zásluhou gólu Riyada Mahreza. "Vo futbale je možné všetko, keď si veríte a máte správnu mentalitu. V uplynulej sezóne sme to dokázali proti Realu či Dortmundu, v tejto edícii Ligy majstrov proti Interu Miláno či na štadióne Barcelony. Budeme potrebovať aj trochu šťastia a tímového ducha," vyjadril sa brankár Tottenhamu Hugo Lloris. Spurs mali počas uplynulého víkendu voľno, Manchester City absolvoval v sobotu semifinále Pohára FA proti Brightonu (1:0).

"Samozrejme, že je to výhoda pre Tottenham. Oni mali na prípravu šesť dní, my len tri. Ale nestarám sa o to a snažím sa nachystať mužstvo najlepšie, ako viem.uviedol kouč "Citizens" Pep Guardiola, ktorého zverenci môžu v tejto sezóne získať až štyri trofeje. Prvú už majú, keď vo februári obhájili prvenstvo v Ligovom pohári. Okrem toho postúpili do finále Pohára FA, v hre o titul sú v Premier League i v Lige majstrov. V utorkovom súboji na novom 62-tisícovom štadióne Tottenhamu, ktorý zažije európsku premiéru, visí otáznik nad štartom argentínskeho útočníka Sergia Agüera. Ten sa po zranení zapojil iba v nedeľu do tréningového procesu úradujúceho anglického majstra.dodal Guardiola. Víťaz anglického derby sa v semifinále stretne s postupujúcim zo súboja medzi Ajaxom Amsterdam a Juventusom Turín.Tottenham Hotspur - Manchester City /rozhodca: Björn Kuipers (Hol.)/FC Liverpool - FC Porto /Antonio Mateu Lahoz (Šp.)/